Nuevos contenedores y una innovadora forma de concienciar

La Mancomunidad de la Ribera ha querido reforzar la recogida de residuos orgánicos con nuevos contenedores y una innovadora campaña de sensibilización.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la institución ha decidido iniciar la colocación de 36 nuevos contenedores para la recogida selectiva de materia orgánica en sus diecinueve municipios, reforzando de esta manera los 498 ya en funcionamiento. La actuación se acompaña de la campaña de comunicación Inteligencia Natural, la cual se ha desarrollado desde el 24 de noviembre hasta este lunes, 22 de diciembre para fomentar la participación ciudadana.

La Mancomunidad de la Ribera continúa avanzando en su compromiso con una gestión más eficiente y sostenible de los residuos urbanos. Con esta actuación, el número total de contenedores destinados a esta fracción alcanzará los 534 puntos de recogida, facilitando el acceso a la ciudadanía a este servicio y contribuyendo a incrementar las tasas de reciclaje y el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por la normativa europea, estatal y autonómica.

Impulso a la economía circular

La ampliación del sistema de recogida se enmarca dentro de una política integral orientada a impulsar la economía circular y reducir la cantidad de residuos que terminan en vertedero. Para acompañar esta acción y reforzar su impacto, la Mancomunidad ha diseñado una campaña de comunicación y sensibilización ciudadana bajo el lema Inteligencia Natural.

Esta campaña tiene como objetivo informar y concienciar sobre la importancia de separar correctamente los residuos orgánicos, así como resolver dudas frecuentes sobre el uso del contenedor marrón. La iniciativa combina acciones informativas presenciales, materiales gráficos y contenidos digitales, dirigidos a diferentes perfiles de población.

Implicación ciudadana

«El éxito de la recogida orgánica depende en gran medida de la implicación de la ciudadanía. Por eso hemos querido acompañar la ampliación de contenedores con una campaña que pone en valor el gesto individual como una forma de inteligencia colectiva y compromiso ambiental», señaló Fernando Ferrer, presidente de la mancomunidad.

Con esta medida, la Mancomunidad de la Ribera da un nuevo paso en su hoja de ruta hacia una gestión de residuos más responsable, cercana y adaptada a las necesidades de los municipios, y refuerza su apuesta por la educación ambiental.