Tudela estrena un programa navideño para todas las edades

El municipio de Tudela encendió oficialmente la navidad el pasado 28 de noviembre, con un acto que tuvo lugar en la plaza de los Fueros. El tradicional encendido del alumbrado navideño marcó el inicio de unas semanas llenas de luz, actividades y propuestas pensadas para todos los públicos, especialmente para las familias y los más pequeños.

El encendido estuvo acompañado de un espectáculo especial propio de esta festividad y contó con la participación de los colectivos locales que, durante los últimos años, han colaborado en la creación de elementos decorativos de madera y metal. Como reconocimiento a su trabajo y dedicación, fueron ellos quienes pulsaron el botón que dio comienzo a la iluminación navideña en la ciudad.

Antes del encendido, el paseo del Queiles acogió un stand de chocolate solidario, organizado por la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María, así se mostró que siempre hay un espacio para ayudar a los que más lo necesitan con un simple gesto.

Durante las fiestas, Tudela cuenta con una amplia iluminación navideña, que llega a 22 calles, catorce plazas, seis rotondas y varias fachadas emblemáticas, como el ayuntamiento, la biblioteca, el mercado de Abastos o el puente del ferrocarril. En total, se instalaron cerca de 500 elementos decorativos y un millón de luces led de bajo consumo, repartidas por todos los barrios de la localidad.

La decoración incluye elementos gigantes y decoraciones a pie de calle como grandes pinos luminosos, ángeles, árboles de luz, un trineo, un belén de madera, un Papá Noel y un buzón para que los niños puedan enviar sus cartas a los Reyes Magos. Todo el diseño fue realizado por el decorador tudelano Óscar Vidorreta.

Entre las actividades destacadas del programa navideño se encuentra la feria de Belén y el mercado navideño, que se celebró los días 13 y 14 de diciembre en la plaza Vieja con puestos navideños, teatro, música, danza, chocolate caliente y la recepción del Paje Real. Ese mismo fin de semana tuvo lugar la Jornada de Comercios Abiertos, en la que los establecimientos participantes sacaron sus productos a la calle y decoraron sus fachadas.

Otra cita importante fue La navidad llega al mercado, que tuvo lugar el 13 de diciembre en el mercado de Abastos con una actuación de la Compañía de Danza Joven de Tudela y degustaciones gratuitas de productos locales.

Como gran novedad de este año, del 2 de diciembre al 6 de enero, la fachada del palacio Marqués de Huarte acogerá un show infantil navideño, con varios pases diarios, pensado para que niños y niñas disfruten de la magia de la navidad durante todas las fiestas. También se celebra el cuarenta aniversario de la comparsa de cabezudos.

En la presentación de este programa, se destacaron las pre uvas que se llevarán a cabo por la mañana del día 31 de diciembre con un DJ que animará el ambiente en un eventopensado para disfrutar de unas campanadas adelantadas. Desde la Casa del Reloj se darán las campanadas a medianoche para todos aquellos que quieran recibir el año nuevo en la Plaza de los Fueros.

Además, el ayuntamiento ha concedido en este 2025 un total de 7.000 euros en subvenciones a nueve entidades locales que se presentaron a la convocatoria destinada a peñas y asociaciones con motivo de estas fiestas navideñas. Con este programa, Tudela apuesta por una navidad participativa, luminosa y cercana que apoya al comercio local y ofrece actividades para disfrutar en familia en estas fechas tan señaladas.