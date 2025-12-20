INSERCIÓN LABORAL
El Proyecto de Empleo Social de Tudela llega a 26 personas
Los participantes han realizado tareas que mejoran la ciudad y el bienestar de sus vecinos.
La Crónica de la Ribera de Navarra
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, clausuró la edición 2025 del Proyecto de Empleo Social Protegido, una iniciativa que permitió contratar a 26 personas durante este año. El acto tuvo lugar en la plaza de toros y puso fin a un proyecto que comenzó el 1 de marzo y finalizó a principios de diciembre.
Este programa, promovido por las entidades locales, tiene como objetivo ayudar a personas con dificultades para encontrar trabajo, facilitando su inserción laboral y social. Al mismo tiempo, los participantes realizan tareas que mejoran la ciudad y el bienestar de sus vecinos.
Las personas contratadas han llevado a cabo trabajos de pintura, limpieza, mantenimiento y digitalización en diferentes instalaciones municipales, como centros cívicos, escuelas, instalaciones deportivas, el Archivo municipal o la policía municipal. También colaboraron en la rehabilitación de una vivienda municipal y del seminario. El proyecto contó con el apoyo de cuatro profesionales especializados.
