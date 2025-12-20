El Proyecto de Empleo Social de Tudela llega a 26 personas

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, clausuró la edición 2025 del Proyecto de Empleo Social Protegido, una iniciativa que permitió contratar a 26 personas durante este año. El acto tuvo lugar en la plaza de toros y puso fin a un proyecto que comenzó el 1 de marzo y finalizó a principios de diciembre.

Este programa, promovido por las entidades locales, tiene como objetivo ayudar a personas con dificultades para encontrar trabajo, facilitando su inserción laboral y social. Al mismo tiempo, los participantes realizan tareas que mejoran la ciudad y el bienestar de sus vecinos.

Las personas contratadas han llevado a cabo trabajos de pintura, limpieza, mantenimiento y digitalización en diferentes instalaciones municipales, como centros cívicos, escuelas, instalaciones deportivas, el Archivo municipal o la policía municipal. También colaboraron en la rehabilitación de una vivienda municipal y del seminario. El proyecto contó con el apoyo de cuatro profesionales especializados.