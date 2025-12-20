Ribaforada abre la Ludoteca para una mayor conciliación familiar

Hace unos días, el Ayuntamiento de Ribaforada dio a conocer en sus redes sociales un nuevo proyecto, la Ludoteca de Navidad 2025/2026. La institución ha querido proponer esta iniciativa para facilitar la conciliación familiar durante estas fechas tan señaladas en las que los niños tienen vacaciones, pero los progenitores no gozan de la misma suerte.

La ludoteca admitirá a niños y niñas que estén cursando desde primero hasta sexto de primaria y las actividades se desarrollarán en un horario fijo (09.00 a 13.30 horas). La Casa de Cultura de Ribaforada abre sus puertas el 22 de diciembre y dará por finalizada la actividad el 5 de enero.

Los precios del programa varían en función de la situación personal del interesado, si solo se apunta una persona por unidad familiar su coste es de 80 euros, pero si son dos el precio se reduce a 65 euros y para las personas que no estén empadronadas en el municipio el precio es de 80 euros. La inscripción y el pago se podrán llevar a cabo a través de la plataforma de compra de entradas municipal, sitio web que el ayuntamiento ha facilitado para su gestión.

Además, tanto pequeños como mayores podrán disfrutar un año más de la pista de hielo del municipio desde el viernes, 26 de diciembre, hasta el martes, 3 de enero. Esta actividad tuvo mucho éxito y por lo tanto,este año las autoridades competentes han decidido que tendrá un mayor tamaño.

También habrá máquinas arcade que durarán tres días más que la pista, hasta el 6 de enero. La programación está diseñada para que todos los ciudadanos disfruten de estos días tan emotivos.