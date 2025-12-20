Toquero, sobre la planta de biogás: «No permitiremos más mentiras»

«No nos vamos a rendir ni vamos a permitir más mentiras ni engaños porque de Tudela no se ríe nadie». Así de contundente se mostró el alcalde tudelano, Alejandro Toquero, al anunciar que el ayuntamiento activa la vía legal contra el Gobierno de Navarra para frenar el proyecto de ampliación de la planta de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la instalación de una planta de biogás promovida en el municipio por la empresa Nilsa e impulsada por el Ejecutivo de María Chivite. El consistorio considera que se trata de un proyecto impuesto, tramitado con prisas y sin el consenso necesario.

Toquero ha anunciado la presentación de un requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra para anular autorización ambiental del proyecto concedida el pasado noviembre. Este trámite es obligatorio antes de acudir a los tribunales y supone una seria advertencia para que el Ejecutivo foral rectifique. Si no lo hace dentro del plazo legal, el ayuntamiento ya ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo.

Dudas en la "tramitación exprés"

Según el consistorio, la autorización ambiental se concedió en apenas 72 horas, con una rapidez que permitió que la planta quedara fuera de la moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra para suspender temporalmente nuevos proyectos de biogás. Para el equipo de gobierno municipal, esta tramitación exprés genera dudas sobre la transparencia y el rigor del procedimiento: «Nos han demostrado que son capaces de renunciar a la palabra dada», sentenció el alcalde.

El conflicto no es solo técnico o administrativo, sino también institucional. El Ayuntamiento de Tudela denunció que no se haya contado con su aprobación ni con la de la Junta Municipal de Aguas, y que el proyecto no estaba recogido en los planes oficiales de gestión de agua. Además, el alcalde reclamó que cualquier actuación de este tipo debería de estar respaldada por un convenio claro de cooperación entre las distintas administraciones implicadas.

Este choque entre el consistorio tudelano y el Gobierno de Navarra se enmarca en un contexto más amplio de debates sobre plantas de biogás y similares en toda España, como ocurre en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas, donde ha habido rechazo ciudadano. Los habitantes de la localidad salieron a la calle con consultas y movilizaciones y consiguieron influir en las decisiones locales.

Imagen aérea de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela. / Ayuntamiento de Tudela

En Tudela, la polémica sigue abierta. El alcalde Toquero recordó que el ayuntamiento ya había avanzado en otras ocasiones que utilizaría todas las vías legales disponibles para frenar lo que considera un «disparate medioambiental». Para los munícipes, se trata de una iniciativa «marcada por el oscurantismo, la falta de transparencia y la deslealtad institucional».

El principal argumento legal del ayuntamiento es que el proyecto no está contemplado en el Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano(2019-2024) por lo que consideran que no hay ningún convenio de cooperación que ampare la actuación del Gobierno foral tal y como argumenta.