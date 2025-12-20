Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tudela reconoce a sus docentes jubilados en el último año

Tudela reconoce a sus docentes jubilados en el último año / Servicio especial

LA CRÓNICA

TUDELA

El salón de plenos del Ayuntamiento de Tudela se llenó a finales de noviembre de recuerdos, agradecimientos y alguna emoción contenida. En un acto de homenaje a los maestros y maestras que se han jubilado en el último año en los colegios de Tudela, el alcalde, Alejandro Toquero, agradeció su «paciencia, vuestra entrega, y ejemplo». «Gracias, -dijo-, por haber formado no solo a buenos estudiantes, sino a buenas personas. Habéis contribuido, con el esfuerzo diario, a construir una sociedad más justa, más libre y más solidaria».

El alcalde quiso subrayar también el sentido profundo de la profesión docente, más allá de la rutina escolar: «Ser maestro o maestra no es solo una profesión, es una forma de entender la vida, de comprometerse con los demás, de sembrar conocimiento, valores y esperanza en las nuevas generaciones», afirmó. La jubilación, añadió, no es un final, sino un cambio de ritmo. «Después de tantos años dedicados a los demás, es tiempo también de dedicarse a uno mismo, a la familia, a las aficiones personales, a ese sosiego ganado con esfuerzo y entrega», expresó.

Los homenajeados fueron:

  • Jesús Gómez Martínez (Compañía de María)
  • Marisol Montañés Bernal (CP Huertas Mayores)
  • María Isabel Martínez Aguado (CP Monte San Julián)
  • María José Varea Piñeiro (CP Monte San Julián)
  • Reme Vidondo Moreno (Centro de Adultos)
  • Clara Martínez Lázaro (CP Griseras)

Durante el acto, las personas homenajeadas recibieron un diploma de reconocimiento por sus años de docencia, de mano de los concejales presentes. Y, como colofón a una mañana pensada para compartir, familiares y amigos acompañaron a los jubilados en un pequeño aperitivo organizado por el ayuntamiento en las bodegas de la casa consistorial.

