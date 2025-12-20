Tudela reconoce a sus docentes jubilados en el último año

El salón de plenos del Ayuntamiento de Tudela se llenó a finales de noviembre de recuerdos, agradecimientos y alguna emoción contenida. En un acto de homenaje a los maestros y maestras que se han jubilado en el último año en los colegios de Tudela, el alcalde, Alejandro Toquero, agradeció su «paciencia, vuestra entrega, y ejemplo». «Gracias, -dijo-, por haber formado no solo a buenos estudiantes, sino a buenas personas. Habéis contribuido, con el esfuerzo diario, a construir una sociedad más justa, más libre y más solidaria».

El alcalde quiso subrayar también el sentido profundo de la profesión docente, más allá de la rutina escolar: «Ser maestro o maestra no es solo una profesión, es una forma de entender la vida, de comprometerse con los demás, de sembrar conocimiento, valores y esperanza en las nuevas generaciones», afirmó. La jubilación, añadió, no es un final, sino un cambio de ritmo. «Después de tantos años dedicados a los demás, es tiempo también de dedicarse a uno mismo, a la familia, a las aficiones personales, a ese sosiego ganado con esfuerzo y entrega», expresó.

Los homenajeados fueron: Jesús Gómez Martínez (Compañía de María)

Marisol Montañés Bernal (CP Huertas Mayores)

María Isabel Martínez Aguado (CP Monte San Julián)

María José Varea Piñeiro (CP Monte San Julián)

Reme Vidondo Moreno (Centro de Adultos)

Clara Martínez Lázaro (CP Griseras)

Durante el acto, las personas homenajeadas recibieron un diploma de reconocimiento por sus años de docencia, de mano de los concejales presentes. Y, como colofón a una mañana pensada para compartir, familiares y amigos acompañaron a los jubilados en un pequeño aperitivo organizado por el ayuntamiento en las bodegas de la casa consistorial.