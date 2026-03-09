Más de 400 alumnos en la nueva campaña de natación de Tudela

Tudela desarrolla durante el curso 2025-2026 una nueva edición de la Campaña de Natación Escolar, en la que participan más de 400 alumnos y alumnas de Tercero de Primaria de los centros educativos de la ciudad. En total, son 411 escolares quienes forman parte de este programa, que se lleva a cabo en la piscina cubierta del Centro Deportivo Municipal Clara Campoamor.

La campaña comenzó el pasado 12 de enero y se prolongará hasta el 12 de junio de 2026. El objetivo principal es fomentar el deporte en edad escolar como un hábito de vida saludable, además de promover la socialización y el bienestar físico y emocional del alumnado. A lo largo de los últimos cursos, esta iniciativa municipal ha obtenido resultados muy positivos, consolidándose como una actividad muy valorada por centros y familias.

El programa cuenta con un coste máximo de 20.035 euros. De esta cantidad, 11.590,20 euros se destinan a las clases de natación, con un precio de 4,70 euros por sesión y alumno o alumna, mientras que 7.444,80 euros corresponden al servicio de transporte escolar.

En esta edición participan seis centros educativos. El C.P. Elvira España cuenta con 63 alumnos y alumnas; el C.P. Griseras, con 49; el C.P. Monte San Julián, con 58; el C.P. Huertas Mayores, con 64; el Colegio La Anunciata FESD, con 77; y el Colegio Compañía de María, con 100 escolares.

El calendario se ha organizado en tres periodos para facilitar la participación de todos los centros. El primero, del 12 de enero al 27 de febrero, incluyó a Huertas Mayores y Elvira España. El segundo, del 2 de marzo al 24 de abril, corresponde a Griseras y La Anunciata. El tercero, del 27 de abril al 12 de junio, está destinado a Compañía de María y Monte San Julián.

Para no interferir en el ritmo académico, los centros han acordado unificar las dos horas semanales de Educación Física durante el tiempo que dura la campaña. Además, debido a la ubicación de la instalación deportiva, se ha organizado un servicio de transporte escolar, excepto para los centros más cercanos. El contrato ha sido adjudicado a Automóviles Río Alhama S.A..

Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la educación integral, ofreciendo a los más pequeños una experiencia que combina aprendizaje, seguridad y diversión en el medio acuático, al tiempo que refuerza valores como la autonomía y la confianza personal.