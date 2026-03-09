Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HISTORIA RURAL

Abre la Casa-Museo del médico José Jiménez Borobia en Cintruénigo

Sala con camillas de la Casa-Museo del Médico Rural dedicada a José Jiménez Borobia.

Sala con camillas de la Casa-Museo del Médico Rural dedicada a José Jiménez Borobia. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera de Navarra

Cintruénigo

El Ayuntamiento de Cintruénigo ha puesto en marcha la Casa-Museo del Médico Rural dedicada a José Jiménez Borobia, un espacio cultural que busca conservar y difundir la historia de la medicina rural en la localidad. El proyecto pretende recuperar este inmueble y convertirlo en un recurso turístico y educativo que permita conocer cómo era el trabajo de los médicos en el ámbito rural durante el siglo XX.

El museo se ubica en la antigua vivienda y consulta del médico, donde ejerció durante décadas atendiendo a generaciones de vecinos. Tras su fallecimiento, la familia decidió donar al ayuntamiento gran parte del contenido de la casa, como mobiliario, instrumental médico, aparatos de laboratorio, libros y documentación profesional. Gracias a esta donación se ha podido recrear el ambiente original de la consulta y mostrar cómo se desarrollaba la atención sanitaria en aquella época.

La casa conserva numerosos objetos originales que permiten entender el día a día de un médico rural: desde la consulta y la sala de espera hasta equipos médicos, material de diagnóstico y una biblioteca especializada. Todo ello ofrece al visitante una visión cercana de una profesión que durante muchos años fue fundamental para la vida en los pueblos, con profesionales que atendían a los pacientes a cualquier hora del día y del año.

El proyecto ha supuesto una inversión de 98.091,92 euros y ha contado con financiación procedente de fondos europeos Feader y del Gobierno de Navarra. La iniciativa forma parte de las estrategias de desarrollo local destinadas a impulsar el turismo y poner en valor el patrimonio cultural del municipio.

Con esta casa-museo, Cintruénigo suma un nuevo atractivo cultural que permite recordar la figura del médico rural y reconocer su importante labor social.

