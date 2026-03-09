SANIDAD
Se adjudican nuevos desfibriladores en Tudela
El Ayuntamiento de Tudela ha adjudicado el contrato para crear una nueva red de desfibriladores que se instalarán en edificios municipales, espacios públicos y vehículos de la Policía Municipal. Con esta medida, el consistorio busca mejorar la atención ante posibles paradas cardíacas y reforzar la seguridad en la ciudad.
La decisión fue aprobada por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 30 de enero de 2026. El contrato, que se realizará mediante arrendamiento sin opción de compra, ha sido adjudicado a la empresa Caryosa Hygienic Solutions, S.L.. El periodo del contrato abarcará desde 2026 hasta 2030.
El importe total del contrato asciende a 39.320,16 euros, IVA incluido. El alquiler tendrá una duración de 48 meses y supondrá una cuota mensual de 819,17 euros, también con el IVA incluido. El acuerdo entrará en vigor en el momento en que se entreguen e instalen los equipos, algo que está previsto para la primera quincena de marzo de 2026.
En total se instalarán 23 desfibriladores semiautomáticos. Estos aparatos permiten actuar con rapidez ante una parada cardíaca, ya que analizan el ritmo del corazón y, si es necesario, aplican una descarga eléctrica para intentar restablecerlo. Son dispositivos seguros y están diseñados para poder ser utilizados por personal formado e incluso por ciudadanos en caso de emergencia.
Los equipos se repartirán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Nueve desfibriladores estarán situados en vitrinas exteriores, accesibles desde la calle. Se colocarán en las dependencias de Protección Civil en Griseras, en el Teatro Gaztambide, en la Plaza Nueva, en el ayuntamiento, en la plaza de la Azucarera, en el Complejo Ribotas, en el Colegio Elvira España, en el Conservatorio y Escuela de Música y en la plaza Padre Lasa.
Otros nueve dispositivos se ubicarán en vitrinas interiores dentro de instalaciones municipales. Estarán en las dependencias de la Policía Municipal, en el Polideportivo Ciudad de Tudela, en el pabellón San Julián, en el pabellón Griseras, en los campos de fútbol de Santa Quiteria, en el estadio Ciudad de Tudela, en el centro Nelson Mandela, en los campos de fútbol Clara Campoamor y en el Centro Cívico Lourdes.
Además, cinco desfibriladores se destinarán a vehículos de la Policía Municipal. Cuatro de ellos se instalarán en coches patrulla y uno en una motocicleta. De esta manera, los agentes podrán intervenir de forma inmediata en cualquier punto de la ciudad donde se produzca una emergencia cardíaca.
Con esta actuación, el ayuntamiento amplía la red de desfibriladores ya existente y refuerza su compromiso con la protección de la salud pública. La presencia de estos dispositivos en espacios muy frecuentados y en vehículos policiales permitirá reducir el tiempo de respuesta ante una parada cardíaca, un factor clave para aumentar las posibilidades de supervivencia.
La iniciativa supone un paso más para convertir a Tudela en una ciudad más segura y preparada para actuar ante situaciones de riesgo vital, acercando recursos esenciales a la ciudadanía y mejorando la coordinación en casos de emergencia.
