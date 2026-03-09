Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CARNAVAL 2026

Con cambios, pero con la misma ilusión de siempre

Un grupo de la localidad disfrazado en el polideportivo municipal celebrando carnaval.

Castejón

El Carnaval de Castejón volvió a llenar las calles de fiesta, color y actividades dirigidas a todas las edades durante los días de febrero de 2026. El programa de Carnaval 2026 incluyó una gran variedad de eventos para que vecinas, vecinos y visitantes disfruten de esta tradicional celebración popular.

Las actividades arrancaron el sábado 14 de febrero, con propuestas pensadas especialmente para participar en familia. A primera hora de la mañana se celebró una gymkana de Carnaval para grupos de participantes jóvenes, una actividad que combinó juegos, pruebas y diversión para los más pequeños. Poco después, se organizó un baile de Carnaval infantil que permitió a niñas y niños disfrutar de la música y los disfraces en un ambiente seguro y festivo.

La tarde del sábado se vio modificada por las condiciones climatológicas por lo que se suspendió el desfile y en su lugar, se llevó a cabo un concurso de baile en el polideportivo municipal en el que cada grupo montó su propia coreografía y el jurado les puntuó como pensó conveniente. Aún con este cambio, los grupos y participantes compitieron por los premios y mostraron su creatividad, originalidad y ganas de pasarlo bien.

El domingo 15 de febrero también hubo actividades programadas, como la proyección de una película familiar en el Centro Cultural Sarasate, donde grandes y pequeños pudieron reunirse para disfrutar de una sesión de cine en un ambiente más tranquilo. Además de los eventos centrales del Carnaval, el programa incluyó otros actos culturales y de ocio en diferentes fechas de febrero, que complementan la oferta festiva del municipio durante el pasado mes.

El Carnaval de Castejón combinó tradición, creatividad y diversión. El ayuntamiento reafirmó así su compromiso de promover celebraciones que unieran a la comunidad y fomentaran el ambiente festivo.

