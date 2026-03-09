CARNAVAL 2026
Con cambios, pero con la misma ilusión de siempre
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Carnaval de Castejón volvió a llenar las calles de fiesta, color y actividades dirigidas a todas las edades durante los días de febrero de 2026. El programa de Carnaval 2026 incluyó una gran variedad de eventos para que vecinas, vecinos y visitantes disfruten de esta tradicional celebración popular.
Las actividades arrancaron el sábado 14 de febrero, con propuestas pensadas especialmente para participar en familia. A primera hora de la mañana se celebró una gymkana de Carnaval para grupos de participantes jóvenes, una actividad que combinó juegos, pruebas y diversión para los más pequeños. Poco después, se organizó un baile de Carnaval infantil que permitió a niñas y niños disfrutar de la música y los disfraces en un ambiente seguro y festivo.
La tarde del sábado se vio modificada por las condiciones climatológicas por lo que se suspendió el desfile y en su lugar, se llevó a cabo un concurso de baile en el polideportivo municipal en el que cada grupo montó su propia coreografía y el jurado les puntuó como pensó conveniente. Aún con este cambio, los grupos y participantes compitieron por los premios y mostraron su creatividad, originalidad y ganas de pasarlo bien.
El domingo 15 de febrero también hubo actividades programadas, como la proyección de una película familiar en el Centro Cultural Sarasate, donde grandes y pequeños pudieron reunirse para disfrutar de una sesión de cine en un ambiente más tranquilo. Además de los eventos centrales del Carnaval, el programa incluyó otros actos culturales y de ocio en diferentes fechas de febrero, que complementan la oferta festiva del municipio durante el pasado mes.
El Carnaval de Castejón combinó tradición, creatividad y diversión. El ayuntamiento reafirmó así su compromiso de promover celebraciones que unieran a la comunidad y fomentaran el ambiente festivo.
