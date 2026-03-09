La catedral de Tudela tendrá nueva iluminación exterior

La Catedral de Santa María la Mayor de Tudela contará con un nuevo sistema de iluminación ornamental exterior gracias a un convenio firmado entre la Fundación Iberdrola España, el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de Tudela. La actuación permitirá renovar por completo el aspecto nocturno del templo con tecnología LED de última generación.

El proyecto cuenta con una inversión de 250.000 euros y tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia energética del edificio, reduciendo tanto el consumo eléctrico como las emisiones de CO2. Además, la nueva iluminación realzará los elementos arquitectónicos y artísticos de uno de los monumentos más emblemáticos de Navarra.

La intervención se enmarca dentro del Programa de Iluminaciones que impulsa la fundación y forma parte de las actividades conmemorativas del 125 aniversario de Iberdrola. Con este tipo de iniciativas, la entidad refuerza su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico.

El acto de firma del convenio tuvo lugar en el Salón de Plenos del ayuntamiento y contó con la presencia del deán de la Catedral, Sergio Álava; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín Alfonso; y el delegado institucional de la compañía en Navarra, Eduardo Ryan, entre otros representantes.

Durante su intervención, el deán destacó el simbolismo de la luz en la historia del templo, recordando que la catedral fue concebida como un faro espiritual para la ciudad. Agradeció la colaboración de la fundación y del ayuntamiento, subrayando que la nueva iluminación contribuirá a embellecer el edificio y a reforzar su significado religioso.

Por su parte, el presidente de la fundación señaló que la Catedral de Tudela es uno de los grandes emblemas del patrimonio navarro y explicó que la nueva iluminación será respetuosa con el entorno y compatible con la actividad litúrgica del templo. El alcalde, Alejandro Toquero, destacó también los beneficios que supondrá la actuación: ahorro energético, mayor sostenibilidad ambiental, refuerzo del orgullo por la historia local y un impulso al turismo nocturno, con efectos positivos para el comercio y la hostelería.

La catedral comenzó a construirse a finales del siglo XII sobre los restos de una antigua mezquita del siglo IX. Las primeras obras documentadas del claustro románico datan de 1186 y el templo fue dedicado en 1188. Su estilo es protogótico, con influencias francesas del Languedoc y elementos románicos, fruto de sus distintas fases constructivas.

A lo largo de los siglos XIII y XIV continuaron las obras hasta completar su estructura principal. Exteriormente, destaca la calidad de su sillería, la torrecilla gótica conocida como la Auxa y la gran torre renacentista de ladrillo.

En sus orígenes fue iglesia de la Colegiata de Santa María y en 1784 fue elevada a catedral. Con esta iluminación, el templo afronta una nueva etapa en la que tradición y tecnología se unen para poner en valor uno de los símbolos más reconocibles de Tudela y de la Navarra monumental.

La renovada iluminación permitirá descubrir detalles arquitectónicos que pasan desapercibidos con la luz natural. Las fachadas, portadas y volúmenes del edificio ganarán profundidad y relieve gracias a un diseño pensado para resaltar sus elementos más singulares sin alterar su esencia histórica.

Noticias relacionadas

Con este proyecto, Tudela refuerza su apuesta por la colaboración público-privada para proteger y difundir su patrimonio beneficiando así a quienes visitan la catedral y a los vecinos.