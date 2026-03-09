Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comercio local vuelve a ser el protagonista este año en Tudela

Cartel promocional de la semana del stock 2026.

Cartel promocional de la semana del stock 2026. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera de Navarra

Tudela

La ciudad de Tudela celebra una nueva edición de la Feria del Stock hasta el 7 de marzo, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de adquirir productos a precios especiales. En total, 54 establecimientos de la ciudad participarán en esta campaña comercial.

Durante esos días, los comercios participantes expondrán sus productos en el exterior de sus establecimientos para facilitar las compras y dar mayor visibilidad a la oferta disponible. Para que los vecinos puedan identificar fácilmente las tiendas adheridas a la iniciativa, cada comercio estará decorado con globos en la entrada.

Entre los negocios que forman parte de esta edición se encuentran tiendas de moda, calzado, ópticas, perfumerías, ferreterías, papelerías o establecimientos especializados en productos infantiles y complementos. De esta forma, la feria ofrecerá una amplia variedad de artículos, desde ropa y calzado hasta productos para el hogar, entre otros.

La Feria del Stock se ha consolidado en los últimos años como una de las campañas comerciales más esperadas tanto por los vecinos como por los visitantes que se acercan a la ciudad durante esos días. Además de permitir a los comercios dar salida a productos de temporadas anteriores, la iniciativa también sirve para dinamizar la actividad comercial y atraer público.

Gracias a este tipo de campañas, el comercio local gana visibilidad y refuerza su papel como motor económico de la ciudad. Al mismo tiempo, los consumidores tienen la oportunidad de encontrar productos de calidad a precios más asequibles, apoyando a los negocios de proximidad y contribuyendo al desarrollo del tejido comercial de Tudela.

Además, iniciativas como esta ayudan a crear un ambiente más dinámico en el centro urbano, animando a los vecinos a recorrer las calles y descubrir la oferta de los distintos comercios. La Feria del Stock se convierte así en una oportunidad para fomentar las compras en el comercio de proximidad y reforzar la relación entre los establecimientos y la ciudadanía, al tiempo que se impulsa la actividad económica de la ciudad.

