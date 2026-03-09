Corella celebra un concierto en homenaje a Blas de Laserna

Corella rindió homenaje al compositor de la localidad, Blas de Laserna, con un concierto especial organizado con motivo del 275º aniversario de su nacimiento. El evento celebrado el 21 de febrero, a las 19.00 horas, en el auditorio del Centro Cultural de la localidad, un espacio que acoge habitualmente la programación cultural y musical del municipio.

La actuación contó con la participación de la formación Sinfonía Navarra y la Coral de Cámara Aizaga. Además, el concierto incluyó la intervención de los solistas José Luis Sola y Raquel Fernández, que interpretaron un repertorio vinculado a la obra y al contexto musical del compositor. Las entradas tuvieron un precio de 10 euros y el acto estuvo abierto a todos los vecinos y amantes de la música que desearon sumarse a esta celebración cultural.

Este concierto forma parte de las actividades organizadas para recordar la figura de Blas de Laserna, uno de los personajes históricos más destacados nacidos en Corella. El músico, que vivió entre 1751 y 1816, fue uno de los compositores más importantes de la música española del siglo XVIII y destacó especialmente por sus tonadillas escénicas, un tipo de composición muy popular en el teatro musical de su época. Su producción fue muy amplia y su trabajo contribuyó a consolidar la presencia de la música española en los escenarios.

La celebración del 275 aniversario de su nacimiento supone una oportunidad para acercar su legado a nuevas generaciones y recordar la importancia cultural de este compositor. Con iniciativas como este concierto, el ayuntamiento busca poner en valor la historia musical de la ciudad y destacar el papel que Corella ha tenido en el ámbito cultural a lo largo del tiempo.

Además, el homenaje refuerza el vínculo entre la localidad y el músico que le da nombre a la Escuela Municipal de Música. Este centro educativo, situado también en el Centro Cultural, continúa difundiendo su legado a través de la enseñanza musical y de numerosas actividades a lo largo del año.

Con esta iniciativa, Corella no solo recuerda a uno de sus vecinos más ilustres, sino que también apuesta por la música como parte fundamental de su vida cultural. El concierto fue, por tanto, una ocasión especial para disfrutar de la música y para rendir tributo a un compositor que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.