La Escuela de Música Nou Barris, en Tudela

El Ayuntamiento de Tudela ha recibido a la Escuela de Música Nou Barris de Barcelona en el marco de un intercambio musical con la Orquesta de Cuerda de la Escuela de Música Fernando Remacha. En total, 36 alumnos y alumnas participan en esta experiencia que une música, convivencia y aprendizaje compartido.

La recepción oficial tuvo lugar en el ayuntamiento, donde el alcalde, Alejandro Toquero, y varios miembros de la corporación municipal dieron la bienvenida a la delegación barcelonesa. El grupo visitante estuvo acompañado por dos profesores: Maurici Albàs, director y responsable de la agrupación, y Raquel Cuartero, responsable de la orquesta de la escuela.

Este intercambio reúne a la orquesta de cuerda de la Escuela Fernando Remacha y a la orquesta de cuerda y el coro de la escuela catalana. Durante estos días, jóvenes músicos de ambas ciudades comparten ensayos, actividades culturales y momentos de convivencia que fortalecen no solo su formación musical, sino también sus lazos personales.

La delegación llegó primero a Pamplona, donde ofreció un pequeño concierto en el colegio Sagrado Corazón y realizó una visita turística por la capital navarra. Después se trasladaron a Tudela, donde permanecieron unos días. La programación continúa con un ensayo conjunto que tendrá lugar el sábado por la mañana en la escuela de música.

El momento más esperado será el concierto conjunto que se celebrará el sábado a las 19.00 horas en la iglesia de El Carmen. En este recital participarán ambas agrupaciones, mostrando el trabajo realizado durante el intercambio. Será una oportunidad para que el público disfrute del talento y la ilusión de estos jóvenes intérpretes.

La experiencia no termina aquí. Del 10 al 12 de abril, la Orquesta de la Escuela de Música Fernando Remacha viajará a Barcelona para devolver la visita. Durante su estancia, además de conocer la ciudad y realizar actividades culturales, ofrecerán dos conciertos.

Este tipo de iniciativas refuerzan los lazos culturales y educativos entre Tudela y Barcelona. Además, fomentan valores como el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo. Para el alumnado, supone una vivencia enriquecedora que va más allá de la música: es una oportunidad para conocer otras realidades, hacer nuevas amistades y crecer tanto a nivel artístico como personal.

Tanto para las familias como para el profesorado, este intercambio representa también un motivo de orgullo, ya que pone en valor el esfuerzo diario que se realiza en las escuelas de música. La preparación de los ensayos, la organización de los viajes y la implicación de toda la comunidad educativa hacen posible una experiencia que deja huella en quienes participan. La música se convierte así en una herramienta educativa y social que abre horizontes y crea recuerdos que, sin duda, acompañarán a estos jóvenes durante muchos años.