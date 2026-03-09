El frontenis se consolida como uno de los grandes eventos en Cascante

La emoción del frontenis regresa esta semana al municipio de Cascante con la celebración de la segunda jornada de la Liga de Frontenis, una cita deportiva que sigue consolidándose como uno de los eventos locales más destacados dentro del calendario deportivo municipal.

Organizada por Amigos del Frontenis en colaboración con el Ayuntamiento de Cascante, la competición reunirá a distintos jugadores y parejas que buscarán sumar puntos importantes en la clasificación general. La actividad comenzará este miércoles por la tarde con tres partidos consecutivos en el frontón municipal.

El primer encuentro, programado de 18:00 a 19:00 horas, enfrentará a la pareja formada por Sergio Arcos y Miguel Ángel Antía contra Burgos y Motilva. Se espera un duelo equilibrado entre dos equipos que buscarán marcar territorio desde el inicio. A continuación, de 19.00 a 20.00 horas, Laseca y Ochoa se medirán ante Clemente y Arriazu en un partido que promete intensidad y buen juego en equipo.

La jornada se cerrará con un enfrentamiento individual de 20.00 a 21.00 horas entre Jorge Javier y Darío Javier Ucar, en un duelo directo que pondrá el broche final a la primera sesión de la semana. La segunda parte de la jornada se disputará el domingo en horario de mañana.

De 10.00 a 11.00 horas jugarán Javier Gómara y David Magallón frente a Harón Ruiz y Alberto Martínez, en un partido por parejas que puede resultar determinante para la clasificación. Finalmente, de 11.00 a 12.00 horas, Santiago Untoria y Carlos Ayensa se enfrentarán a Armando Jiménez y Diego Aliaga, cerrando así la segunda jornada de la liga.

Deporte, participación y ambiente local

La Liga de Frontenis de Cascante continúa fomentando la práctica deportiva y el compañerismo entre los participantes, además de ofrecer a los vecinos una oportunidad para disfrutar del deporte en directo.

El apoyo institucional y la implicación de la organización permiten que el frontenis mantenga su presencia activa en la localidad, reforzando la vida social y deportiva del municipio. La segunda jornada promete emoción, competitividad y un ambiente cercano, invitando a los aficionados a acercarse al frontón y respaldar a los jugadores.