Javier Jiménez, Premio Florette como Camarero del Año en Milagro

Javier Jiménez conquistó el Premio Florette en el certamen Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, un reconocimiento que premia su capacidad para crear experiencias culinarias extraordinarias. Su propuesta ganadora integró ingredientes de Navarra, Galicia y Aragón en un plato donde la innovación y la excelencia coexisten de forma natural. El evento se celebró en la localidad de Milagro.

La carrera de Jiménez se caracteriza por su innovadora visión de los vegetales, posicionándolos como elementos protagonistas en la construcción de sus platos, demostrando que calidad y originalidad no son conceptos opuestos, sino complementarios en cada preparación.

El nexo que une regiones

Su propuesta ganadora fue audaz: volandeiras frescas marinadas en sake, espárragos blancos de Novillas con técnica de escaldado, una delicada espuma inspirada en la Carbonara pirenaica y un refinado aceite de vegetales frescos de Florette creado especialmente para este plato que proporcionaba cohesión a todos los ingredientes. «Los productos Florette fueron diferenciales en mi plato. Aunque contamos con productos de muy alta calidad, el nexo estaba en Florette, los cuales unían a todos los productos entre sí», explico Jiménez sobre su estrategia.

Jiménez dejó clara su intención de continuar innovando. «Sabiendo el éxito que han tenido las técnicas empleadas, estoy seguro de que las voy a poder integrar en mi día a día». Su reconocimiento valida una propuesta culinaria comprometida con la excelencia, sostenibilidad y la experimentación constante.

Jiménez, nacido en Borja (Zaragoza), se formó oficialmente en la escuela de hostelería de Miralbueno y ha forjado su carrera en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Aragón. Comenzó sus prácticas en Callizo (Aínsa), establecimiento galardonado con una estrella Michelin, donde desarrolló su primera etapa profesional junto a grandes mentores que han marcado su trayectoria. Posteriormente trabajó en La Venta del Sotón (Esquedas, Huesca) y en Espacio N, también con estrella Michelin, antes de asumir su primer rol como maitre y sumiller en el Hotel Pedro I de Huesca. Actualmente, es maitre y sumiller del Restaurante Aragonia del Hotel Palaf+ox de cinco estrellas en Zaragoza.

Javier Jiménez competirá el jueves 26 de marzo en Barcelona en la gran final que se celebrará en el marco de Alimentaria + Hostelco, uno de los hitos más relevantes del calendario gastronómico profesional en España.

Florette, patrocinadora

Florette, empresa de origen navarro con más de 35 años de trayectoria, es la marca líder en vegetales frescos de IV gama en España. Como patrocinadora oficial Cocinero y Camarero del Año, Florette reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia gastronómica, posicionando sus productos como aliados estratégicos en las cocinas profesionales de alto nivel.