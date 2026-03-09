Javier Jiménez, Premio Florette como Camarero del Año en Milagro
Redacción
Javier Jiménez conquistó el Premio Florette en el certamen Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, un reconocimiento que premia su capacidad para crear experiencias culinarias extraordinarias. Su propuesta ganadora integró ingredientes de Navarra, Galicia y Aragón en un plato donde la innovación y la excelencia coexisten de forma natural. El evento se celebró en la localidad de Milagro.
La carrera de Jiménez se caracteriza por su innovadora visión de los vegetales, posicionándolos como elementos protagonistas en la construcción de sus platos, demostrando que calidad y originalidad no son conceptos opuestos, sino complementarios en cada preparación.
El nexo que une regiones
Su propuesta ganadora fue audaz: volandeiras frescas marinadas en sake, espárragos blancos de Novillas con técnica de escaldado, una delicada espuma inspirada en la Carbonara pirenaica y un refinado aceite de vegetales frescos de Florette creado especialmente para este plato que proporcionaba cohesión a todos los ingredientes. «Los productos Florette fueron diferenciales en mi plato. Aunque contamos con productos de muy alta calidad, el nexo estaba en Florette, los cuales unían a todos los productos entre sí», explico Jiménez sobre su estrategia.
Jiménez dejó clara su intención de continuar innovando. «Sabiendo el éxito que han tenido las técnicas empleadas, estoy seguro de que las voy a poder integrar en mi día a día». Su reconocimiento valida una propuesta culinaria comprometida con la excelencia, sostenibilidad y la experimentación constante.
Jiménez, nacido en Borja (Zaragoza), se formó oficialmente en la escuela de hostelería de Miralbueno y ha forjado su carrera en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Aragón. Comenzó sus prácticas en Callizo (Aínsa), establecimiento galardonado con una estrella Michelin, donde desarrolló su primera etapa profesional junto a grandes mentores que han marcado su trayectoria. Posteriormente trabajó en La Venta del Sotón (Esquedas, Huesca) y en Espacio N, también con estrella Michelin, antes de asumir su primer rol como maitre y sumiller en el Hotel Pedro I de Huesca. Actualmente, es maitre y sumiller del Restaurante Aragonia del Hotel Palaf+ox de cinco estrellas en Zaragoza.
Javier Jiménez competirá el jueves 26 de marzo en Barcelona en la gran final que se celebrará en el marco de Alimentaria + Hostelco, uno de los hitos más relevantes del calendario gastronómico profesional en España.
Florette, patrocinadora
Florette, empresa de origen navarro con más de 35 años de trayectoria, es la marca líder en vegetales frescos de IV gama en España. Como patrocinadora oficial Cocinero y Camarero del Año, Florette reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia gastronómica, posicionando sus productos como aliados estratégicos en las cocinas profesionales de alto nivel.
El plato ganador
• En un bowl, servir 20 cl. de sake japonés con la misma cantidad de aceite de oliva, acompañado del zumo de 1 lima y una pizca de sal gruesa. Dejar en frío durante toda la noche.
• Pelar el espárrago blanco y marcarlo sobre la parrilla para después escaldarlo con una cucharada de azúcar, sal, pimienta negra y dos hojas de laurel. Después de 12 min con el agua hirviendo, envasar y guardar en frío en nevera.
• Para la espuma de carbonara integrar 120 gr de papada de latón, en una sartén sin aceite, dejando que se dore. Retirar para que pierda temperatura. Rallar 120 gr de queso curado e incorporarlo a la papada.
• Para terminar con la carbonara, añadir cuatro yemas de huevos ecológicos para crear la salsa. Una vez triturado e incorporado todo, rectificar de sal y pimienta negra para darle el gusto deseado.
• Para el aceite de Florette, escaldar durante 20 seg la misma cantidad de rúcula, canónigos y espinacas, cortando rápidamente la cocción con agua y hielo. Una vez secas, triturar incorporando AOVE poco a poco.
