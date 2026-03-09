Un mes de marzo lleno de danza, teatro y música en Cintruénigo

El Ayuntamiento de Cintruénigo ha presentado la programación del Marzo Cultural 2026, un ciclo de espectáculos que llenará el mes de propuestas escénicas para todos los públicos. La iniciativa se organiza en colaboración con la Red de Teatros de Navarra y el Gobierno foral, con el objetivo de acercar la cultura al municipio y a sus vecinos a través de diferentes disciplinas como el teatro, la danza y la música.

Un mes de marzo lleno de danza, teatro y música / SERVICIO ESPECIAL

La programación arrancará con Madre mía, un monólogo de la actriz y humorista Marisol Aznar. El espectáculo propone un divertido homenaje a las madres desde el humor, combinando ironía, ternura y situaciones cotidianas con las que el público puede sentirse identificado. Esta obra abrirá un ciclo pensado para ofrecer entretenimiento y reflexión a través de las artes escénicas.

La danza tendrá también un papel destacado con Fordlandia, un espectáculo protagonizado por la reconocida bailarina internacional Lucía Lacarra. La propuesta combina danza contemporánea, cine y música para crear una experiencia escénica muy visual y poética, que invita al espectador a sumergirse en un universo artístico lleno de emoción y sensibilidad.

La música llegará de la mano de la Gran Gala Lírica, una velada dedicada al repertorio clásico y a las grandes melodías del género. En el escenario se reunirán la soprano Montserrat Martí Caballé, el barítono Luis Santana y el pianista José María Berdejo, que ofrecerán un concierto pensado tanto para los amantes de la lírica como para quienes deseen acercarse por primera vez a este tipo de música.

El ciclo se completará con La Pasión – Superstar, un montaje teatral del grupo local Chapalangarra que mezcla ópera rock y música clásica en una producción coral de gran fuerza escénica. La obra destaca por su intensidad dramática y por una puesta en escena muy interesante que combina música con una mezcla poco convencional, interpretación y un importante trabajo colectivo sobre el escenario.

Con esta programación, el Marzo Cultural vuelve a convertirse en una de las principales citas culturales del municipio. El ciclo ofrece una agenda muy variada y de calidad que busca atraer tanto a los vecinos como a visitantes de la zona, reforzando el papel de la cultura como espacio de encuentro y disfrute. Además, las entradas y abonos para los distintos espectáculos ya se encuentran disponibles para el público que esté interesado.

El programa también pretende seguir acercando las artes escénicas a públicos muy diversos. Por ello, la propuesta combina espectáculos de humor, danza contemporánea, música lírica y teatro musical, lo que permite que cada fin de semana del mes de marzo ofrezca una experiencia cultural diferente. Esta variedad es uno de los aspectos más valorados por el público que cada año acude a las actividades organizadas dentro de este ciclo.

Además, el Marzo Cultural contribuye a dinamizar la vida social y cultural de Cintruénigo durante estas semanas, convirtiendo el auditorio municipal en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cintruénigo reafirma su compromiso con la cultura y con la organización de propuestas de calidad que acerquen el teatro, la música y la danza a toda la ciudadanía.