Nueva aula dinámica Ikasnova en Murchante

El Ayuntamiento de Murchante pone en marcha un aula Ikasnova en el Colegio Público Mardones y Magaña desde el inicio del curso escolar 2025-2026. Este espacio educativo forma parte de las mejoras que se están implementando en la educación pública para promover metodologías de enseñanza más dinámicas y adaptadas a los nuevos tiempos.

Se trata de un lugar abierto y flexible, con zonas de trabajo que se pueden reorganizar con facilidad para adaptarse a actividades diferentes. Las paredes transparentes hacia los espacios comunes permiten la visibilidad y fomentan un ambiente colaborativo. Este tipo de aula está pensado para fomentar el aprendizaje activo, la participación del alumnado y el uso de la tecnología como recurso educativo que aporta valor al proceso de enseñanza. En ella, los niños y niñas pueden experimentar, dialogar y trabajar en grupo, con actividades que van más allá del aula tradicional.

La creación del aula Ikasnova ha contado con una inversión total de más de 52.000 euros, de los cuales 20.000 euros han sido aportados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. El resto de los costes corresponde a la obra y la dirección técnica del proyecto.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murchante reafirma su compromiso con la educación y con ofrecer recursos que impulsen metodologías más innovadoras, colaborativas y orientadas al desarrollo integral del alumnado.