SE CELEBRARÁ EL 14 DE MARZO
El Ribaforada Arena acoge una gran velada de boxeo
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ribaforada Arena se convertirá el próximo 14 de marzo en el gran escenario del boxeo amateur con una espectacular velada organizada por el Club de Boxeo La Perla Negra. La cita promete una tarde llena de emoción, deporte y buen ambiente para todos los aficionados.
El evento contará con 17 combates amateur, en los que participarán jóvenes promesas y grandes talentos del boxeo. Sobre el ring se vivirá intensidad, esfuerzo y compañerismo, en una jornada donde no solo importan los resultados, sino también valores como el respeto, la superación y la pasión por el deporte.
Será una oportunidad perfecta para apoyar a los deportistas y disfrutar de un espectáculo vibrante en directo. El boxeo amateur destaca por su entrega y cercanía con el público, lo que convierte cada combate en una experiencia emocionante.
Las puertas se abrirán a las 16.30 horas y la velada comenzará a las 17.30 horas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 15 euros a nivel de ring y 10 euros en grada. En taquilla, el mismo día del evento, el precio será de 20 euros a nivel de ring y 15 euros en grada.
Desde la organización se anima a vecinos y visitantes a acudir y llenar las gradas para respaldar a los boxeadores. Este tipo de eventos no solo impulsan el deporte local, sino que también fomentan la convivencia y el apoyo a quienes entrenan cada día para mejorar y alcanzar sus metas.
La velada será, además, una ocasión especial para que muchos jóvenes deportistas cumplan el sueño de subirse al ring y demostrar todo el trabajo realizado. Una tarde para vibrar, disfrutar del ambiente y seguir fortaleciendo la afición al boxeo en Ribaforada.
