Tudela acogerá por primera vez el First Lego League Navarra

Tudela acogerá por primera vez la final del Torneo clasificatorio First Lego League Navarra, una cita que convertirá a la ciudad en punto de encuentro de la ciencia, la tecnología y la innovación educativa. El evento se celebrará el 14 de marzo de 2026 y reunirá a más de 250 niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, organizados en 24 equipos, 22 procedentes de Navarra y dos llegados desde Logroño y Santander.

La jornada, que tendrá lugar en las instalaciones del Colegio La Anunciata FESD, contará con la asistencia de alrededor de 600 personas entre participantes, familias y público. La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Tudela, el propio centro educativo y la Asociación Ingeniera Soy, entidad impulsora del programa en España.

La concejala de Educación, Laura Casanova, ha destacado la importancia de que Tudela sea sede por primera vez de este torneo. Según ha señalado, es un honor recibir a tantos niños, jóvenes y familias en un evento que combina educación, tecnología y valores. También ha subrayado el compromiso municipal con proyectos que fomenten las vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, promoviendo la creatividad y el trabajo en equipo.

Por su parte, Inmaculada Sánchez, directora del programa First Lego League España y representante de la Asociación Ingeniera Soy, ha agradecido la colaboración institucional y educativa para hacer posible este encuentro. Ha recordado que apoyar iniciativas como esta contribuye a reforzar la educación tecnológica en la sociedad y en las administraciones educativas navarras.

First Lego League es un programa internacional promovido por Lego Education y la Fundación First que impulsa las áreas Stem —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— a través de experiencias prácticas basadas en la robótica. Cada temporada propone un desafío inspirado en un problema real. Este año, el reto se titula Unearthed y gira en torno a la arqueología.

Durante meses, los equipos trabajan en sus centros educativos, guiados por un entrenador adulto, normalmente su profesor. Desarrollan un Proyecto de Innovación y diseñan, construyen y programan un robot con tecnología Lego para superar distintas misiones en la competición. Más allá de los resultados, el programa fomenta habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico y la cooperación.

En esta 24ª edición en España se celebrarán 34 torneos clasificatorios. Los equipos que obtengan mejor puntuación en cada sede tendrán la oportunidad de participar en la Gran Final nacional, que se celebrará el 11 de abril de 2026 en Burgos.

Noticias relacionadas

Para Tudela, ser anfitriona de este torneo supone reforzar su apuesta por la educación innovadora y el impulso del talento joven. La ciudad se convertirá durante un día en un gran laboratorio de ideas donde la tecnología y la creatividad serán las verdaderas protagonistas, demostrando que aprender también puede ser una experiencia emocionante.