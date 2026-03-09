El ‘Tudela Cycling’, con la lucha contra el cáncer

Tudela acogió el pasado 7 de febrero el maratón solidario de spinning ‘Tudela Cycling’, un evento deportivo cuyo objetivo es recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. La cita tuvo lugar en el patinódromo municipal y contó con 112 bicicletas disponibles para las personas participantes.

La presentación dispuso de la presencia del concejal de Deportes, Martín López; el presidente de la Junta Comarcal de la Ribera de la Asociación Española Contra el Cáncer, Joaquim Torrents; y el organizador e instructor Javier Laplaza. Todos ellos destacaron el carácter solidario y participativo de una iniciativa que vuelve a demostrar el compromiso de la ciudad con esta causa.

Las inscripciones pudieron realizarse por turnos de mañana y tarde o para la jornada completa. Los precios variaron según la franja horaria elegida, con opciones que iban desde los 15 hasta los 45 euros. Además, se reservaron seis bicicletas para pacientes oncológicos, cuya participación fue gratuita.

Como novedad este año, el domingo 8 de febrero se celebró un maratón de zumba. En este caso, las inscripciones se realizaron en el mismo día en el lugar del evento y tuvieron un coste de 15 euros.

Durante la jornada del sábado, diferentes monitores y monitoras llegaron desde distintas ciudades y dirigieron las sesiones a lo largo del día, ofreciendo variedad de estilos y ritmos para mantener la energía y el ambiente solidario durante toda la maratón.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró el 4 de febrero, se organizaron también actividades en la plaza de la Constitución. Se instaló una carpa informativa y se desarrolló la iniciativa El Árbol de la Vida, en colaboración con la Ludoteca Municipal, donde los más pequeños podían dejar mensajes de ánimo y esperanza. Asimismo, participó la Escuela de Teatro y Danza de Ángel Martínez con actuaciones de danza contemporánea y el Coro del Colegio Griseras.

Toda la recaudación, que fue un éxito, se destinó íntegramente a la investigación, al acompañamiento de pacientes y familias y a programas de prevención.