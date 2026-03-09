Tudela participó en Fitur 2026 con ‘Más que verdura’

Tudela estuvo presente en Fitur 2026 para mostrar al mundo su identidad, su gastronomía y sus tradiciones. El alcalde, Alejandro Toquero, y la concejala de Turismo, Irune García, han participado en la feria dentro del estand de Navarra, donde han presentado la propuesta Más que verdura.

Durante el acto se proyectó un vídeo promocional de la ciudad y, posteriormente, el alcalde destacó el papel fundamental que tiene la verdura en Tudela y en toda la Ribera. Subrayó su importancia como motor económico en la Comunidad Foral, señalando que el sector agroindustrial lidera actualmente la creación de riqueza y empleo en Navarra, incluso por delante de otros sectores tradicionales.

Toquero puso en valor no solo la dimensión económica, sino también la cultural. La verdura, explicó, forma parte de la tradición, la historia y la identidad tudelana. Es la base de una oferta gastronómica reconocida y el eje sobre el que se articula buena parte del atractivo turístico de la ciudad. La huerta, junto al río Ebro, se convierte así en una seña de identidad y en una auténtica carta de presentación para quienes visitan Tudela.

Por su parte, la concejala Irune García definió la verdura como el hilo conductor que une cultura, tradición y gastronomía. Además, señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo esa imagen para consolidar a Tudela como Capital de la Verdura, reforzando su posicionamiento turístico a nivel nacional e internacional y atrayendo a un perfil de visitante interesado en la calidad y la autenticidad.

En el marco de la feria también se presentaron las Fiestas de la Verdura 2026, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. El acto contó con la participación del alcalde y del presidente de la Orden del Volatín, Celes Sebastián, quienes destacaron la importancia de estas fiestas como herramienta de promoción cultural, gastronómica y turística, así como su capacidad para dinamizar la economía local.

Además, la delegación municipal participó en distintos actos como miembro de la Red de Juderías de España. Entre ellos, el traspaso oficial de la presidencia, que pasa al alcalde de Segovia, José Mazarías, así como la presentación de nuevas ciudades que se incorporan a la red, reforzando el trabajo conjunto en la promoción del patrimonio histórico.

Noticias relacionadas

La presencia de Tudela en Fitur 2026 refuerza el compromiso del ayuntamiento con una estrategia turística basada en la calidad, la identidad propia y la colaboración institucional. A través de la gastronomía y el patrimonio, la ciudad busca consolidarse como un destino atractivo durante todo el año, generando nuevas oportunidades económicas y proyectando una imagen moderna.