El Ayuntamiento de Tudela lanza el Plan de Acción Municipal

La Concejalía de TICS, Calidad, Participación Ciudadana y Servicios Generales ha puesto en marcha la Plataforma Ciudadana del Plan de Acción Municipal (PAM) 2023-2027, diseñada para acercar a la ciudadanía la información sobre la ejecución de objetivos y actuaciones del Ayuntamiento de Tudela. Constituye una hoja de ruta para los próximos cuatro años, elaborada con la participación de todas las áreas municipales. Se trata de un instrumento dinámico que permite identificar prioridades, garantizar la ejecución de los objetivos y asegurar la transparencia municipal.

En palabras del concejal Fernando Ferrer Molina:,«este plan nos permite marcar el desarrollo de Tudela y hacer un seguimiento estricto. Se puede obtener en todo momento una visión del estado de las actuaciones y compartir todo ello con la ciudadanía». El ayuntamiento cuenta con el asesoramiento de la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela de la UNED, con la que colabora desde 2009, para impulsar la planificación estratégica municipal basada en la calidad. Dentro de este marco, uno de los proyectos ejecutados en 2025 ha sido el despliegue del PAM 2023-2027, mediante la puesta en marcha de las plataformas mencionadas y la implementación del seguimiento y difusión de las actuaciones.

Concretamente, la plataforma de gestión y seguimiento interno, destinada a las concejalías, permite actualizar y monitorizar actuaciones y metas. Y también para el nuevo portal ciudadano, donde habrá información sobre objetivos y grado de ejecución del plan.

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El PAM 2023-2027 está estructurado en tres ejes y seis líneas estratégicas, con más de 300 actuaciones, de las cuales un 57,33% ya se han ejecutado y un 34,67% se encuentran en proceso. En cuanto al Plan de Gobierno (Programa de Legislatura), se han ejecutado aproximadamente un 31% de las 150 actuaciones previstas, con un 54% en desarrollo. «A 31 de diciembre de 2025 se han trabajado en el 85 %, bajo el firme compromiso de avanzar hasta el final de la legislatura en la consecución de todas las actuaciones pendientes», destacó Ferrer Molina. Los documentos del PAM 2023-2027, incluidos los informes de cierre, están disponibles para su consulta y descarga en la Plataforma Ciudadana, de libre acceso para el público general.