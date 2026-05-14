PROYECCIÓN TURÍSTICA
La Bajada del Ángel tendrá una placa conmemorativa
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ayuntamiento de Tudela se ha propuesto que la tradicional Bajada del Ángel, que se celebra cada Domingo de Pascua en la plaza de los Fueros, se mantenga viva a lo largo de todo el año. Con ese objetivo, se colocará una placa conmemorativa en el punto exacto de la plaza en el que, año tras año, en una tradición documentada desde el siglo XIII, el Ángel anuncia la Resurrección y retira el velo a la Virgen, proclamando: «Alégrate, María, porque tu Hijo ha resucitado».
El texto final que figurará en la placa recordará además la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que la Bajada del Ángel tiene desde el año 2002, al igual que el Volatín. Según el alcalde, Alejandro Toquero, «el progresivo incremento de visitantes que se acercan cada año a Tudela a ver la Bajada ha hecho que la emblemática plaza de los Fueros lo sea aún más, pues cada vez son también más las personas que vienen a Tudela en otras épocas del año y quieren saber dónde es exactamente lo del Ángel».
«Queremos que tengan la oportunidad, no solo de conocer el punto preciso donde cada año se anuncia la Resurrección, sino de hacerse una foto para el recuerdo. De ahí la idea de la placa como referente y reclamo turístico», explicó.
Para el ayuntamiento-especialmente para la Concejalía de Turismo- no pasa inadvertido que «año tras año la Bajada del Ángel, al igual que el Volatín, despiertan un creciente interés entre las televisiones y medios de comunicación de toda España».
Esa proyección exterior de la imagen de la Bajada puede suponer, según señalan desde el consistorio, «un importante impulso para conseguir que tanto el Ángel como el Volatín sean declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, que es en lo que ahora toca volcarse como gran objetivo. Para empezar, vamos a hacer que el recuerdo del Ángel siga presente en la plaza de los Fueros de Tudela los 365 días del año», concluyó el alcalde.
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