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Buñuel va a estrenar un ascensor en la residencia

Entorno de la residencia San Gregorio.

Entorno de la residencia San Gregorio. / GOOGLE MAPS

La Crónica de la Ribera de Navarra

Buñuel

La residencia de mayores San Gregorio de Buñuel contará con un nuevo ascensor instalado por el ayuntamiento. El presupuesto de la obra asciende a 105.376,37 euros, que se financiarán parcialmente gracias a una subvención de casi alcanza el 50%.

Según determinó el órgano de decisión del grupo de acción local Eder, por el que se resolvió la convocatoria lanzada en octubre de 2024 de ‘Ayudas a la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local Participativos: promotores públicos y privados’, se ha concedido una cuantía de 40.000 euros para acometer dichas obras, tal como se anunció el pasado 29 de abril. El proyecto de instalación del ascensor de la residencia de ancianos San Gregorio de Buñuel se ha ejecutado en el marco de la ayuda 7119.01 Desarrollo Local Participativo del PEPAC en Navarra 2023-2027 gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno foral. La ayuda ha sido concedida por el grupo de acción local Consorcio Eder, en el marco de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027, y está cofinanciada por la Unión Europea (Feader) en un 45% y por el Gobierno de Navarra en un 55%.

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En la actualidad, la residencia San Gregorio dispone de 42 habitaciones de las cuales 38 son individuales y 4, dobles. La instalación del ascensor favorecerá la accesibilidad dentro del edificio.

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