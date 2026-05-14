Carlos Gonzálezse asoma a Cannes

El actor Carlos González, natural de Cintruénigo, sigue dando pasos en su carrera y su último papel estará presente en el prestigioso Festival de Cine de Cannes (Francia), que se celebra entre el 12 y el 23 de mayo. González ha formado parte de La bola negra, la película de los ‘Javis’ (Javier Calvo y Javier Ambrossi) que se estrenará en octubre de este año y que ahora pisa uno de los certámenes más importantes del mundo, para su preestreno y la primera toma de contacto con el público. Está nominada a mejor película.

'La bola negra'. / SERVICIO ESPECIAL

Se trata de la adaptación de una obra inacabada en prosa de Federico García Lorca, que el poeta granadino empezó a escribir en 1936, el mismo año en que sería fusilado, coincidiendo con el inicio de la Guerra Civil. De hecho, solo se conservan cuatro páginas, que ahora componen una de las tramas que los directores han querido juntar con otras dos líneas temporales donde se trata la vida de hombres abiertamente homosexuales.

Así, Carlos González forma parte de un reparto lleno de figuras como el también cantante Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz, Glenn Close o Antonio de la Torre, entre otros actores destacados.

Fructífera carrera

No es el primer proyecto de González junto a los ‘Javis’, pero sí su primer largometraje. Destacan las series de televisión Amar es para siempre, Veneno, Cardo o Mariliendre (para Antena 3), Todas las veces que nos enamoramos (Netflix), La Vida Breve y La Canción (Movistar Plus). Solo tres películas españolas compiten en Cannes. Además de La bola negra, son Amarga Navidad, dirigida por Pedro Almodóvar, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Todas ellas aspiran a llevarse la Palma de Oro junto a casi otra veintena de propuestas internacionales.

El Ayuntamiento de Cintruénigo ha aplaudido que Carlos González forme parte de «una de las grandes apuestas del cine español para este año». «Este proyecto supone un importante impulso en la trayectoria profesional del actor cirbonero, que dará el salto a uno de los escaparates más relevantes del cine a nivel mundial. Desde el Ayuntamiento de Cintruénigo queremos felicitarle por este logro y desearle muchísima suerte en esta nominación», expresaron a través de las redes sociales.

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A punto de cumplir 29 años, Carlos González es una de las principales promesas, si no ya realidad, del cine navarro. Nacido en Cintruénigo, ha desempeñado eso sí buena parte de su carrera en Madrid y otros puntos de España, donde también se ha formado. Fue nominado en 2021 a los premios Navarra Televisión y premiado en el Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura por las series Maricón perdido y la citada Veneno.