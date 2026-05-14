FUNDACIÓN FUENTES DUTOR
Cascante dispondrá de becas para universitarios
La Crónica de la Ribera de Navarra
La Fundación Fuentes Dutor para el cumplimiento de sus fines, viene prestando ayudas económicas para distintos programas educativos entre los que se incluye desde hace años la concesión de las ayudas económicas a estudiantes universitarios residentes en Cascante que cursan determinadas disciplinas y que destacan por su brillante expediente académico.
Con el fin dar una mayor difusión a las ayudas destinadas por la Fundación a los estudiantes universitarios de Cascante y facilitar el acceso del mayor número posible de beneficiarios, la Fundación Fuentes Dutor ha propuesto al Ayuntamiento de Cascante que el consistorio colabore con la Fundación en la concesión de las ayudas mediante la aprobación y tramitación de una convocatoria pública de becas, asumiendo la fundación el compromiso de financiar las mismas.
A tal fin, existe un convenio suscrito entre la Fundación Fuentes Dutor y el Ayuntamiento de Cascante regulador del acuerdo de colaboración para la gestión del programa de becas universitarias 2025-2026. Por todo ello, se han aprobado unas bases reguladoras que han de regir la concesión de becas de excelencia para reconocer y premiar al alumnado universitario y financiadas totalmente por la citada Fundación Fuentes Dutor.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación para optar a estas ayudas será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Si el último día de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. La convocatoria se publicó el pasado 21 de abril, de modo que estará abierta hasta el próximo miércoles, 20 de mayo.
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