FÚTBOL
El cascantino Remiro gana su segunda Copa del Rey
La Crónica de la Ribera de Navarra
Álex Remiro, natural de Cascante, ganó el pasado mes de abril su segunda Copa del Rey de fútbol. Ha conseguido ambas con la Real Sociedad de San Sebastián (la primera en 2021 durante la pandemia), donde milita desde 2019. Remiro fue el portero suplente en la emocionante final frente al Atlético de Madrid, que se decidió en los penaltis, aunque ha participado en otras etapas de la competición. Fue clave por ejemplo en los cuartos de final contra el Alavés, donde paró un penalti en el partido de vuelta.
También ha sido el titular en la competición de Liga, puesto que viene desempeñando desde que llegó a San Sebastián y que le ha valido para convertirse en un habitual en las convocatorias de la Selección Española. Con el combinado nacional, formó parte del equipo campeón de Europa en el verano de 2024.
En los últimos tiempos, su figura fuera del fútbol se ha dado a conocer gracias a la creación de la fundación que lleva su nombre, que tiene como objetivo promover la salud mental y el bienestar emocional en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en lo aplicable al deporte. La fundación presta especial atención a los jugadores en etapas formativas más tempranas, así como a sus familias, y colabora con otras como Fútbol Más.
Tras conseguir su segunda Copa del Rey, el consistorio cascantino lanzó un mensaje público de enhorabuena y agradecimiento por representar al pueblo dentro y fuera del campo: «El Ayuntamiento de Cascante quiere felicitarte por este gran logro, que supone un orgullo para toda la localidad. ¡Enhorabuena, Álex!».
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