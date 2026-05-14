CULTURA
Castejón prepara un gran concurso de jotas
La Crónica de la Ribera de Navarra
Con el objetivo de valorar y mantener la interpretación de la Jota Navarra, el Ayuntamiento de Castejón, a través de su área de Cultura, convoca la XIV edición del Concurso de Jota Navarra. En él podrán participar todos los joteros y joteras interesados, con la interpretación de una jota de libre elección cuyo origen y estilos sean navarros.
El concurso se celebrará en el Centro Cultural Sarasate de Castejón, el sábado 30 de mayo a las 18.00 horas. Las inscripciones están abiertas desde el día 11 hasta el 24 del mes y se dividen en cinco categorías: Benjamín solista (nacidos/as en 2016 o después), infantil solistas y dúos (nacidos/as entre 2012 y 2015), juvenil solistas y dúos (nacidos/as entre 2008 y 2011), adultos amateur solistas y dúos (nacidos/as hasta 2007 y que no son o no hayan sido profesores de jotas y que no son o hayan sido miembros de un grupo de jotas, ni haber obtenido ningún primer premio en la categoría adulto) y adultos.
Los dúos podrán estar formados por personas de distinta categoría, quedando inscritos en la del participante de mayor edad. Cada jotero o jotera solo podrá participar en un dúo. Los premios van de los 50 a los 200 euros en función de la categoría y en cada una se reconocerá a los tres mejores.
Además, hay dos galardones especiales: el de mejor jotero o jotera local (100 euros a la interpretación de la jota ‘Son los tirantes del puente’) y el de composición a alguna pieza alusiva al centenario de Castejón, con otros 100 euros y diploma.
La organización designará un jurado, compuesto por personas de relevante importancia en la crítica y creación jotera y musical, siendo su fallo inapelable. Los nombres de los mismos se darán a conocer próximamente. Se valorará la voz, afinación, estilo, dificultad y compás. Si el jurado lo estimase oportuno podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos. Para el público general, las entradas cuestan 4 euros hasta agotar el aforo del recinto. Se pueden adquirir en la web www.castejon.com o en el propio Centro Cultural Sarasate de Castejón.
Hasta 200 euros en premios
El concurso dispone de los siguientes premios: Benjamín solista: trofeos. Solista infantil: entre 20 (tercero) y 50 euros (primero). Dúo infantil: de 30 a 70. Solista juvenil: de 40 a 100. Dúo juvenil: de 60 a 120. Solista adultos amateur: de 60 a 140. Dúos adultos amateur: de 100 a 170. Solista adultos: de 80 a 150. Dúos adultos: entre 100 y 200 euros.
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