OBJETIVO 2027
Empiezan las obras de las piscinas de Tudela
La Crónica de la Ribera de Navarra
Tudela ha dado el pistoletazo de salida a las obras de construcción de las nuevas piscinas municipales, ubicadas en la avenida Narangel. Los trabajos, que comenzaron el pasado 16 de marzo, han sido adjudicados a la empresa Erki Construcción Sostenible por un importe total de 4.298.398,88 euros, conforme al proyecto redactado por Peralta-Ayesa SLP. En la actualidad, se están ejecutando los movimientos de tierra.
El plazo de ejecución es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo. De acuerdo con este calendario, se estima que las nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento en el verano de 2027, ofreciendo a la ciudadanía un nuevo espacio de ocio y deporte adaptado a las necesidades actuales. La obra podrá ser cofinanciada a través de los fondos Feder.
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