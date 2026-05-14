DEPORTE Y CONVIVENCIA
La IX Quedada Trail reúne a 300 personas en Ablitas
La Crónica de la Ribera de Navarra
Ablitas acogió el pasado 26 de abril la celebración de una cita que va camino de convertirse en tradición, la IX Quedada Trail, que contó con cerca de 300 participantes y a quienes acompañó el buen tiempo. También el ambiente, con una localidad volcada en la prueba.
Este año, los corredores se enfrentaron a cuatro modalidades para adultos y todos los recorridos tuvieron como inicio el polideportivo de Ablitas: 17 kilómetros con 350 metros de desnivel, la más dura, 13 kilómetros y 220, y 11 con 150, respectivamente. Además, también se celebró una andada de 10 kilómetros y una ‘Txikitrail’ de 2 kilómetros para los más pequeños. La jornada contó con un almuerzo popular para los asistentes. La organización destaca que la prueba puso de nuevo en valor el entorno natural de la localidad, gracias al exigente recorrido, y la convivencia con los participantes, venidos de otros puntos de Navarra e incluso de fuera.
Desde el ayuntamiento, que organizó el evento junto a Ablitas Runners y otras empresas colaboradores, agradecieron la implicación de todos los responsables, voluntarios y los propios participantes que hicieron posible la IX edición de la quedada, que el año que viene alcanza número redondo.
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