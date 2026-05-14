Monteagudo impulsa sus presupuestos participativos

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Monteagudo ha lanzado el proceso de los presupuestos participativos con una dotación de 12.000 euros, un mecanismo que permite a los vecinos y vecinas proponer y decidir dónde se gasta una parte de las partidas municipales. Las propuestas deben suponer una mejora para el municipio y su población. Serán de ámbito y competencia municipal.

En ellas deberá definirse su ubicación y/o ámbito de actuación. Deberán tener carácter de libre acceso, tránsito y/o uso público. Las propuestas serán ejecutadas en el ejercicio presupuestario correspondiente a la convocatoria anual.

El plazo de presentación se abrió a principios de este mes de mayo, el día 4, y se cerrará el próximo 5 de junio. A los presupuestos participativos pueden postular iniciativas cualquier persona, asociación o colectivo que tenga relación con Monteagudo. Del mismo modo, el ayuntamiento y el Grupo Motor podrán asesorar y ayudar a todos aquellos que así lo necesiten durante la elaboración de sus proyectos.

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Una vez finalizado el proceso de presentación de propuestas, y validado el próximo 9 de junio por el Grupo Motor, se harán públicas junto con la fecha de votación de las mismas, los días 20 y 21 de junio. En dicha votación podrá participar toda persona empadronada en Monteagudo mayor de 14 años o también los contribuyentes a las arcas municipales dentro de dicho grupo de edad. El Ayuntamiento de Monteagudo ha hecho un llamamiento a la participación a todos los vecinos y vecinas.