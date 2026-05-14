Primeros pasos para el asfaltado de nuevos viales en los polígonos

El Ayuntamiento de Tudela ha iniciado el expediente de contratación para la ejecución de obras de asfaltado en diversos viales de los polígonos industriales de la ciudad durante el año 2026. El presupuesto máximo de licitación asciende a 462.792,14 euros.

El objeto de las obras es el saneo y refuerzo del firme de la calzada en tres viales destinados a tráfico pesado en los polígonos de Montes del Cierzo y Las Labradas, algunos de ellos como prolongación de actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Tudela en años anteriores. Concretamente, las actuaciones previstas se desarrollarán en el polígono Las Labradas, en el vial Navarra (entre la NA-160 y el vial Madrid) y en el vial La Rioja (entre el vial Asturias y el vial Madrid); y en el polígono industrial Montes del Cierzo, en su vial principal de acceso. Estos viales fueron ejecutados hace años y, debido al tránsito continuado de vehículos de gran peso y dimensiones, el firme se encuentra actualmente en malas condiciones. El plazo de ejecución de las obras será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo.

Estas actuaciones han sido presentadas a la convocatoria de subvenciones de 2026 para la promoción de polígonos y locales municipales destinados al desarrollo de actividades económicas, promovida por el Gobierno de Navarra.

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«Seguimos actuando en los polígonos industriales para mantenerlos en condiciones adecuadas para la actividad empresarial. Desde el consistorio se afirma que «se trata de infraestructuras claves para el desarrollo económico de Tudela y que requieren de una inversión constante»,. Además, destaca el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, la presentación de estas obras a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra «para seguir optimizando los recursos públicos», señaló el edil tudelano en su presentación.