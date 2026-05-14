La residencia de Corella reconoce a los voluntarios

La Residencia Hogar San José de Corella celebró un acto en reconocimiento al voluntariado, que coincidió con el 19 de marzo, Día del Padre. La jornada puso en valor la labor que estas personas realizan de forma continua en el centro.

El homenaje contó con la presencia de Rodrigo Palacios Urquijo, coordinador del programa de voluntariado municipal ‘Corella te acompaña’ y de la directora de la residencia, Ainhoa Gil Pérez, quienes destacaron la importancia del trabajo diario del voluntariado y su contribución al bienestar de las personas. También se subrayó que su dedicación y compromiso tienen un impacto directo en la vida del centro, mejorando la atención y el acompañamiento que reciben las personas residentes.

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Desde la residencia quisieron agradecer públicamente esta colaboración, señalando que el voluntariado es una parte fundamental en el funcionamiento y en el ambiente del Hogar San José. El acto concluyó con un reconocimiento a todas las personas voluntarias por su trabajo y su aportación constante a la comunidad del centro.