Sigue la preparación para el eclipse solar

Los pueblos de la comarca de la Ribera Baja tendrán una vista privilegiada del eclipse de sol previsto para el 12 de agosto de este año, alrededor del cual se han programado distintas iniciativas y actividades lúdicas para acompañar un evento histórico. Ribaforada ha sido la última localidad en sumarse al proyecto ‘Eklipse’, que quiere aprovechar las buenas condiciones de visibilidad de las que gozará toda Navarra, y más concretamente esta zona, para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y asegurar el disfrute de este evento en las mejores condiciones de seguridad, salud y movilidad.

La comarca forma parte de la denominada ‘banda 3’ de visión, que permitirá observar este fenómeno durante más de 50 segundos, según explican los portales oficiales del proyecto. Esta iniciativa está impulsada por el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y Nicdo con el Planetario de Pamplona.

En el caso de Ribaforada, la localidad tiene previsto habilitar un punto de observación en el entorno del Parque Mirador de las Bardenas. El fenómeno solar tendrá lugar a las 21.14 horas y la visión del eclipse podría prolongarse durante 81 segundos, tiempo similar a Cascante, Castejón, Corella y Tudela, que también se han adherido con sus respectivos lugares habilitados para el público.

Tudela, por su parte, realizó el pasado 30 de abril un ensayo general para comprobar los mejores lugares de observación, dado que el sol trazaba la misma trayectoria que dibujará en agosto. El consistorio hizo un llamamiento para que el eclipse se pueda disfrutar en la propia localidad, evitando desplazamientos innecesarios que puedan provocar aglomeraciones. Recomiendan también planificar con antelación.

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En los puntos habrá concursos y actividades. También zonas infantiles para acompañar la jornada, aparcamiento ante el importante volumen de visitantes que se prevé y todos los servicios para asegurar que se pueda vivir una jornada histórica, y es que se trata del primer eclipse total visible en la península en más de un siglo.