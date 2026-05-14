PROGRAMA DE FORMACIÓN
El taller de empleo de Corella trae oportunidades a doce personas
La Crónica de la Ribera de Navarra
El pasado 2 de marzo de 2026 se inició el taller de formación y empleo titulado Mantenimiento y limpieza municipal, que durará hasta el próximo mes de septiembre a través de varias etapas. Se trata de un proyecto orientado a mejorar las oportunidades laborales de 12 personas desempleadas de la localidad. La iniciativa persigue facilitar su acceso al mercado de trabajo mientras se actúa sobre la mejora y conservación de los espacios públicos.
El programa cuenta con financiación del Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social-SEPE, y tiene una duración de seis meses y medio. Durante este tiempo, las personas participantes han sido contratadas por el Ayuntamiento de Corella. Se trata de un grupo heterogéneo, integrado por jóvenes sin experiencia previa, personas con trayectoria profesional que desean reinventarse y vecinas y vecinos que buscan una nueva oportunidad laboral.
En una primera etapa, que se prolongará de marzo a julio, el alumnado recibirá formación en jardinería básica, uso y aplicación de productos fitosanitarios, pintura y tareas de limpieza residencial y viaria, también incluye formación en medidas preventivas en trabajo en altura, plataformas elevadoras, competencias digitales básicas, igualdad de género y habilidades en el puesto de trabajo.
Además, ya están desarrollando trabajos prácticos en parques y zonas verdes de Corella, contribuyendo al cuidado del entorno urbano.
Una vez finalizado el periodo formativo, hasta el 16 de septiembre, el proyecto continuará con la realización de actuaciones destinadas a mejorar tanto el entorno natural como el urbano del municipio.
Esta iniciativa combina formación y empleo, favoreciendo la inserción laboral de los/as participantes y reforzando, al mismo tiempo, el compromiso con la sostenibilidad y la calidad de vida en la ciudad.
El taller de empleo ya se ha celebrado en anteriores ocasiones. El año pasado, participaron otras 12 personas, repitiendo la fórmula de un contrato de 6 meses y medio de duración y la oportunidad de que su trabajo mejore el entorno de Corella.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- El calendario escolar en Aragón para 2026-2027 ya es oficial: estas serán todas las vacaciones, festivos y puentes del próximo curso
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial de Aragón a la altura de La Cartuja Baja