El taller de empleo de Corella trae oportunidades a doce personas

El pasado 2 de marzo de 2026 se inició el taller de formación y empleo titulado Mantenimiento y limpieza municipal, que durará hasta el próximo mes de septiembre a través de varias etapas. Se trata de un proyecto orientado a mejorar las oportunidades laborales de 12 personas desempleadas de la localidad. La iniciativa persigue facilitar su acceso al mercado de trabajo mientras se actúa sobre la mejora y conservación de los espacios públicos.

El programa cuenta con financiación del Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social-SEPE, y tiene una duración de seis meses y medio. Durante este tiempo, las personas participantes han sido contratadas por el Ayuntamiento de Corella. Se trata de un grupo heterogéneo, integrado por jóvenes sin experiencia previa, personas con trayectoria profesional que desean reinventarse y vecinas y vecinos que buscan una nueva oportunidad laboral.

En una primera etapa, que se prolongará de marzo a julio, el alumnado recibirá formación en jardinería básica, uso y aplicación de productos fitosanitarios, pintura y tareas de limpieza residencial y viaria, también incluye formación en medidas preventivas en trabajo en altura, plataformas elevadoras, competencias digitales básicas, igualdad de género y habilidades en el puesto de trabajo.

Además, ya están desarrollando trabajos prácticos en parques y zonas verdes de Corella, contribuyendo al cuidado del entorno urbano.

Una vez finalizado el periodo formativo, hasta el 16 de septiembre, el proyecto continuará con la realización de actuaciones destinadas a mejorar tanto el entorno natural como el urbano del municipio.

Esta iniciativa combina formación y empleo, favoreciendo la inserción laboral de los/as participantes y reforzando, al mismo tiempo, el compromiso con la sostenibilidad y la calidad de vida en la ciudad.

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El taller de empleo ya se ha celebrado en anteriores ocasiones. El año pasado, participaron otras 12 personas, repitiendo la fórmula de un contrato de 6 meses y medio de duración y la oportunidad de que su trabajo mejore el entorno de Corella.