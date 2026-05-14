Tudela finalizó 2025 con superávit de 7 millones y 22,7 de remanente

El Ayuntamiento de Tudela presentó el pasado mes de abril los datos de la liquidación del presupuesto municipal de 2025, que se cerró con un importe definitivo de 61.575.836,21 euros. El presupuesto inicial ascendía a 54.537.250,47 euros y durante el ejercicio se incorporaron 7.038.612,74 euros en altas netas.

El cierre presupuestario arroja un resultado ajustado positivo de 7.099.892,94 euros. De esa cantidad, 6.991.388,28 euros corresponden directamente al Ayuntamiento; 243.935 euros, a la Junta Municipal de Aguas; y 135.430,34 euros, a Tudela Cultura. Por su parte, el remanente de tesorería total consolidado se sitúa en 22.718.638,88 euros. De esta cifra, 21.929.934,20 euros pertenecen al Ayuntamiento, 948.614,27 euros a la Junta Municipal de Aguas y -159.909,59 euros a Tudela Cultura.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, valoró positivamente estos datos y subrayó que el equipo de gobierno ha conseguido “seguir reduciendo la deuda, mantener superávit y conservar un remanente de tesorería envidiable”. A su juicio, esta situación convierte al Ayuntamiento en una administración saneada y con capacidad económica para afrontar nuevos proyectos, siempre dentro de los límites establecidos por las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria.

Toquero también señaló que Tudela debe seguir avanzando para ocupar el lugar que le corresponde entre las ciudades españolas y europeas de tamaño medio. En este sentido, defendió la necesidad de continuar mejorando los servicios públicos y de mantener la atención a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, con el objetivo de que la mejora de la calidad de vida llegue al conjunto de la ciudadanía.

En el apartado de ingresos del Ayuntamiento, los derechos reconocidos alcanzaron los 56,3 millones de euros, lo que supone una ejecución del 91,54%. Dentro de esta cifra, los impuestos directos sumaron 12,9 millones de euros, mientras que los ingresos indirectos alcanzaron los 3,09 millones. Además, en el capítulo de transferencias corrientes se reconocieron derechos por más de 24,8 millones de euros.

En cuanto a los gastos municipales, la ejecución fue de 49,6 millones de euros, equivalente al 80,6% del presupuesto final. Como en años anteriores, el capítulo con mayor grado de ejecución fue el de gastos de personal, con un 95,8%. El gasto en bienes corrientes y servicios ascendió a 16,1 millones de euros, con una reducción aproximada de 317.000 euros respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las inversiones alcanzaron los 4,5 millones de euros.

El capítulo de transferencias corrientes se situó en 3,4 millones de euros e incluye, entre otras partidas, la subvención de 100.000 euros concedida a los agricultores. Además, el Ayuntamiento redujo el gasto financiero gracias a la disminución de la deuda municipal.

Respecto al remanente de tesorería del Ayuntamiento, este alcanza los 21.929.934,20 euros. A 31 de diciembre, los fondos líquidos de tesorería sumaban 5.833.418,36 euros, a los que se añaden las inversiones financieras temporales, que al cierre del ejercicio mantenían un saldo de 14,4 millones de euros.

La deuda formalizada pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2025 se situó en 5.987.405,16 euros. Durante el ejercicio, se redujo en 1.467.481,02 euros. Con estos datos, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento, calculado sobre los ingresos corrientes, quedó en el 11,29%.

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La concejala de Hacienda, Reyes Carmona, destacó que el cierre de 2025 permite afrontar 2026 con garantías para seguir invirtiendo en la ciudad y continuar mejorando los servicios públicos. Según señaló, estos resultados son fruto de una gestión “responsable y prudente”, basada en el control del gasto, la generación de superávit y el mantenimiento de una situación económica sólida. El balance económico, según el consistorio, ofrece margen para planificar nuevas actuaciones sin comprometer la estabilidad financiera municipal. La reducción de la deuda del Ayuntamiento de Tudela, así como el mantenimiento de fondos disponibles refuerzan la capacidad de respuesta municipal ante futuras necesidades de inversión.