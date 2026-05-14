Tudela reunirá a la Red de Juderías en noviembre

Tudela será sede el próximo mes de noviembre de una de las reuniones anuales de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad, una decisión adoptada en el marco de la 69ª Asamblea de la entidad celebrada recientemente en Segovia. En dicho encuentro participaron el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Turismo, Irune García. Esta cita refuerza el papel activo de Tudela dentro de la Red y su compromiso con la proyección y valorización del legado sefardí.

La ciudad de Segovia fue el escenario de un encuentro trascendental para el futuro del legado sefardí en nuestro país. Tras la celebración de la 69ª Asamblea de la Red de Juderías de España, el presidente de la asociación y alcalde de Segovia, José Mazarías, desgranó la hoja de ruta que marcará el devenir de los 27 municipios integrantes durante el presente año. Acompañado por los vicepresidentes de la red, entre los que se encontraban el alcalde de Ribadavia, César Fernández, el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, Mazarías subrayó que esta asamblea supone el inicio de una etapa de consolidación y crecimiento bajo una presidencia segoviana que busca la excelencia y la proyección global.

Uno de los hitos más relevantes de esta jornadafue la aprobación unánime de los presupuestos para el ejercicio 2026, que contarán con una dotación de 311.000 euros. Lejos de ser una cifra estática, el presidente definió esta partida como un presupuesto equilibrado y responsable, diseñado para actuar como motor de los objetivos estratégicos de la Red. Esta base financiera permitirá desplegar con plenas garantías el nuevo Plan Estratégico de Institucionalización y Potenciación para el periodo establecido. Este ambicioso documento tiene como meta principal elevar la posición de la Red de Juderías de España hasta convertirla en un socio de referencia del Consejo de Europa dentro del marco de los Itinerarios Culturales Europeos, vinculándose estrechamente a las denominadas European Routes of Jewish Heritage.

La visión compartida por los municipios integrantes se asienta sobre la premisa de que la Red no debe ser un mero espectador en el panorama continental, sino un actor con capacidad de decisión en la diplomacia cultural europea. Para alcanzar este liderazgo, se ha previsto el impulso de una mesa de trabajo y el fortalecimiento de alianzas con otras redes. Este esfuerzo se verá reforzado por la búsqueda del Sello de Patrimonio Europeo para las ciudades de la Red, lo que garantizaría una distinción de calidad suprema a nivel internacional. Todo ello irá acompañado de una mejora operativa que incluye la puesta en marcha de un sistema de buenas prácticas, la creación de una red de guías profesionales certificados y un firme compromiso con la investigación histórica de la mano de instituciones académicas. En el ámbito de la promoción y la identidad, la red busca unificar el prestigio de sus 27 destinos bajo una marca digital moderna y reconocible que logre captar a un turista de alto valor. Esta estrategia de expansión no se limita a Europa sino que pone su mirada en el continente americano. Habrá una presentación institucional en Washington D.C. el 4 de septiembre, en un entorno diplomático y académico de primer nivel.

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En noviembre, la red tendrá una presencia destacada en la Semana Sefardí de Miami, un escenario idóneo para estrechar lazos con la comunidad judeo-latinoamericana y el ámbito universitario estadounidense. Estas acciones se complementarán con concursos internacionales de literatura y fotografía, además de colaboraciones estratégicas con Turespaña que incluirán presentaciones en Portugal, un viaje institucional a Atenas y las actividades alrededor del Día Internacional del Ladino, con un acto central en Madrid.