32ª EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA VERDURA
Tudela vuelve a ser un año más la capital del sabor y la huerta navarra
La Crónica de la Ribera de Navarra
Tudela ha vuelto a demostrar que la Fiesta de la Verdura es mucho más que un evento gastronómico. La 32ª edición, celebrada entre el 17 de abril y el 3 de mayo, confirmó el enorme tirón de una cita ya imprescindible en la Ribera, capaz de atraer a miles de visitantes de Navarra y de otras comunidades pese a las lluvias del último fin de semana. Ni el mal tiempo consiguió empañar un programa que llenó de ambiente las calles y plazas de la capital ribera.
La fiesta, promocionada este año también en ciudades como Madrid y Zaragoza, convirtió de nuevo a Tudela en el gran escaparate de la huerta navarra. Concursos como el de menestras, rutas de pintxos, degustaciones, ‘food trucks’, talleres y actuaciones volvieron a reunir a vecinos y turistas alrededor de los productos de la tierra, auténticos protagonistas de una celebración que también sirvió para impulsar el comercio local y reconocer el trabajo de agricultores y productores.
Uno de los momentos más destacados llegó con el nombramiento del chef Jesús Sánchez, del restaurante Cenador de Amós y poseedor de tres estrellas Michelin, como Caballero de Honor de la Orden del Volatín. El cocinero reivindicó en su pregón su vínculo con la Ribera de Navarra y puso en valor productos emblemáticos como el espárrago blanco. Además, Navarra Televisión recibió el premio Exaltación de la Verdura; la Cofradía del Vino de Navarra, el Premio Cofradía; y la Congregación de Santa Ana fue distinguida por su histórica relación con el campo.
Los premios InGastro también reconocieron el talento y la trayectoria de nombres ligados a la gastronomía navarra como Luis Salcedo, Julián Chivite, Nacho Gamarra, Felipe Lozano, Donamariako Venta y el restaurante pamplonés Arostegui. Asimismo, la Orden del Volatín recibió un galardón a su influencia y liderazgo como impulsora de una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. El XII Memorial Quique Castel-Ruiz premió a la conservera Caprichos del Paladar por su trayectoria y calidad.
Entre las novedades destacó el estreno del acto ‘Honra tus raíces’, un homenaje a quienes sembraron la semilla de esta celebración en las décadas de los 80 y 90. El reconocimiento recayó en históricos hosteleros tudelanos vinculados a restaurantes emblemáticos como Remigio, La Parrilla, Iruña, Beethoven, 33 o Pichorradicas, aunque el tributo se extendió también a agricultores y vecinos que han hecho crecer la fiesta generación tras generación.
La música volvió a ser otro de los grandes reclamos en la plaza de los Fueros, con conciertos y actuaciones multitudinarias que consolidaron el carácter popular de la cita. Más de 250 personas participaron en la cena popular del 25 de abril y cerca de 350 lo hicieron en el certamen Restapa, según la organización. Hoteles, bares y restaurantes registraron además un importante movimiento de visitantes durante los días centrales, reflejando también el impacto económico de una fiesta que cada año gana peso como atractivo turístico y escaparate de la Ribera.
La implicación de peñas, asociaciones, hosteleros y colectivos sociales volvió a ser decisiva para el éxito de una programación que combinó tradición, gastronomía y ocio para todas las edades. Familias enteras, cuadrillas de amigos y visitantes llegados desde distintos puntos del país abarrotaron durante más de dos semanas el centro de Tudela, consolidando una imagen de ciudad dinámica y volcada con uno de sus grandes símbolos de identidad.
Además, la aplicación oficial de la Fiesta de la Verdura dio un nuevo salto adelante y duplicó su uso respecto al año pasado, aumentando descargas, visitas y usuarios únicos. Un reflejo más de la proyección y la capacidad de convocatoria de una fiesta que cada primavera convierte a Tudela en la capital del sabor y la huerta navarra.
Entrega del Espárrago de oro
El Ayuntamiento de Tudela recibirá el XXIV Premio Espárrago de Oro 2026, concedido por el Ayuntamiento de Tudela de Duero en reconocimiento a los lazos de afinidad, cooperación institucional y tradición agrícola que unen a ambas localidades. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, asistirá a la gala de entrega, que se celebrará el próximo 29 de mayo, viernes, a las 12.00 horas, en el Auditorio Municipal Cosme Pérez Juan Rana.
Este reconocimiento, que se entrega desde 2002, pondrá en valor no solo la coincidencia en el nombre de ambos municipios, sino también su identidad compartida ligada a la tierra, la huerta y la excelencia de sus productos agrícolas, donde destaca el espárrago como uno de sus principales símbolos gastronómicos.
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