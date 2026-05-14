Tudela vuelve a ser un año más la capital del sabor y la huerta navarra

Tudela ha vuelto a demostrar que la Fiesta de la Verdura es mucho más que un evento gastronómico. La 32ª edición, celebrada entre el 17 de abril y el 3 de mayo, confirmó el enorme tirón de una cita ya imprescindible en la Ribera, capaz de atraer a miles de visitantes de Navarra y de otras comunidades pese a las lluvias del último fin de semana. Ni el mal tiempo consiguió empañar un programa que llenó de ambiente las calles y plazas de la capital ribera.

Dos cocineros preparan elaboraciones con espárragos. / SERVICIO ESPECIAL

La fiesta, promocionada este año también en ciudades como Madrid y Zaragoza, convirtió de nuevo a Tudela en el gran escaparate de la huerta navarra. Concursos como el de menestras, rutas de pintxos, degustaciones, ‘food trucks’, talleres y actuaciones volvieron a reunir a vecinos y turistas alrededor de los productos de la tierra, auténticos protagonistas de una celebración que también sirvió para impulsar el comercio local y reconocer el trabajo de agricultores y productores.

El público llena una de las carpas de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más destacados llegó con el nombramiento del chef Jesús Sánchez, del restaurante Cenador de Amós y poseedor de tres estrellas Michelin, como Caballero de Honor de la Orden del Volatín. El cocinero reivindicó en su pregón su vínculo con la Ribera de Navarra y puso en valor productos emblemáticos como el espárrago blanco. Además, Navarra Televisión recibió el premio Exaltación de la Verdura; la Cofradía del Vino de Navarra, el Premio Cofradía; y la Congregación de Santa Ana fue distinguida por su histórica relación con el campo.

Los premios InGastro también reconocieron el talento y la trayectoria de nombres ligados a la gastronomía navarra como Luis Salcedo, Julián Chivite, Nacho Gamarra, Felipe Lozano, Donamariako Venta y el restaurante pamplonés Arostegui. Asimismo, la Orden del Volatín recibió un galardón a su influencia y liderazgo como impulsora de una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. El XII Memorial Quique Castel-Ruiz premió a la conservera Caprichos del Paladar por su trayectoria y calidad.

Entre las novedades destacó el estreno del acto ‘Honra tus raíces’, un homenaje a quienes sembraron la semilla de esta celebración en las décadas de los 80 y 90. El reconocimiento recayó en históricos hosteleros tudelanos vinculados a restaurantes emblemáticos como Remigio, La Parrilla, Iruña, Beethoven, 33 o Pichorradicas, aunque el tributo se extendió también a agricultores y vecinos que han hecho crecer la fiesta generación tras generación.

La música volvió a ser otro de los grandes reclamos en la plaza de los Fueros, con conciertos y actuaciones multitudinarias que consolidaron el carácter popular de la cita. Más de 250 personas participaron en la cena popular del 25 de abril y cerca de 350 lo hicieron en el certamen Restapa, según la organización. Hoteles, bares y restaurantes registraron además un importante movimiento de visitantes durante los días centrales, reflejando también el impacto económico de una fiesta que cada año gana peso como atractivo turístico y escaparate de la Ribera.

La implicación de peñas, asociaciones, hosteleros y colectivos sociales volvió a ser decisiva para el éxito de una programación que combinó tradición, gastronomía y ocio para todas las edades. Familias enteras, cuadrillas de amigos y visitantes llegados desde distintos puntos del país abarrotaron durante más de dos semanas el centro de Tudela, consolidando una imagen de ciudad dinámica y volcada con uno de sus grandes símbolos de identidad.

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Además, la aplicación oficial de la Fiesta de la Verdura dio un nuevo salto adelante y duplicó su uso respecto al año pasado, aumentando descargas, visitas y usuarios únicos. Un reflejo más de la proyección y la capacidad de convocatoria de una fiesta que cada primavera convierte a Tudela en la capital del sabor y la huerta navarra.