HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN
Turismotudela.com, nueva web turística de la ciudad
La Crónica de la Ribera de Navarra
Tudela cuenta con una nueva página web turística de la ciudad: turismotudela.com. Ha sido desarrollada por la empresa Proyecta Comunicación y Marketing, con un coste de 5.072,32 euros. La nueva plataforma permitirá a visitantes y vecinos conocer de forma sencilla y atractiva toda la oferta turística del municipio.
Según explicó la concejala de Turismo, Irune García, este lanzamiento no es una acción aislada, sino que responde a una planificación previa: «Forma parte de un trabajo planificado que llevamos desarrollando en los últimos meses para modernizar, ordenar y reforzar la imagen turística de Tudela». En este sentido, insistió en que «nuestro objetivo es claro: mejorar la experiencia del visitante desde antes de llegar a la ciudad hasta su estancia en ella».
García destacó en este sentido la renovación de la señalización en los accesos a la ciudad, la implantación de una nueva señalética turística peatonal más clara y moderna, así como la incorporación de contenidos digitales accesibles mediante dispositivos móviles. A ello se suma el refuerzo de las redes sociales de turismo, que están contribuyendo a proyectar la imagen de Tudela hacia nuevos públicos. La web, que culmina esta fase del proyecto, ha sido diseñada como un espacio moderno, intuitivo y orientado al visitante, superando su anterior enfoque meramente informativo. En ella se recoge información sobre la ciudad —qué ver, visitas, eventos, rutas, gastronomía y agenda cultural—, facilitando la planificación de la estancia en Tudela. Uno de los principales valores de esta plataforma es su integración dentro del conjunto de acciones impulsadas desde el área de Turismo: «La clave de esta web es que está integrada dentro de todo el ecosistema turístico que hemos creado: señalética, contenidos digitales y redes sociales», indicó García. Además, añadió que se trata de «una herramienta viva, que iremos actualizando constantemente para adaptarnos a las necesidades del visitante». Por último, García reafirmó el compromiso del ayuntamiento con el desarrollo turístico de la ciudad: «Desde la Concejalía de Turismo seguimos apostando por un modelo de turismo ordenado, moderno y sostenible, que genere actividad económica y refuerce la identidad de nuestra ciudad». Desde el consistorio se hace un llamamiento a descubrir la nueva plataforma: «Invitamos a todos a visitar la nueva web y, por supuesto, a descubrir Tudela en persona».
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