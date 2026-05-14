UPN pide financiación estable para los centros de protección animal

La comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra vuelve a situar sobre la mesa una cuestión de gran calado para las entidades locales navarras: la necesidad de contar con un modelo estable, suficiente y compartido de gestión y financiación de los centros mancomunados de protección de animales de compañía. Así se desprende de la moción presentada en el Parlamento de Navarra por UPN y defendida por el parlamentario Félix Zapatero, que pone el foco en las crecientes obligaciones que impone el actual marco legal y en la dificultad real que afrontan muchos municipios para asumirlas en solitario.

La entrada en vigor de la Ley Foral 19/2019, de protección de los animales de compañía en Navarra, y de la Ley estatal 7/2023, ha supuesto un cambio profundo en las exigencias de recogida, atención, custodia y bienestar animal. Sin embargo, tal y como advierte la moción, ese nuevo marco normativo no ha venido acompañado de una financiación estructural suficiente por parte del Gobierno de Navarra, lo que está generando una carga económica y organizativa excesiva para ayuntamientos y la mancomunidad.

En este contexto, Fernando Ferrer en calidad de presidente de la Mancomunidad de la Ribera, subraya la necesidad de avanzar hacia un sistema que deje atrás las ayudas puntuales y consolide una financiación directa y estable.

Según sus palabras, «en el grupo de trabajo de la FNMC se ha buscado tener un modelo de recogida para todo Navarra, una propuesta que UPN ha trasladado a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento. Tenemos claro que el grupo de trabajo de la FNMC hablaba de tener de suficiencia financiera estable para los centros de recogida de animales. Es de agradecer la labor del grupo formado por la FNMC y que se ha trabajo en conjunto y en consenso durante mucho tiempo. El planteamiento defiende que la responsabilidad compartida entre administraciones debe traducirse en recursos reales para cubrir el funcionamiento diario de los centros y no limitarse únicamente a inversiones aisladas o actuaciones concretas como las subvenciones actuales que sí que nos han ayudado, pero ahora hablamos de avanzar en un modelo de recogida de animales abandonado para toda Navarra».

Uno de los puntos más sensibles se produce entre los territorios que deben sostener con sus propios medios el servicio y aquellos que cuentan con el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra en Etxauri. Mientras unas zonas dependen del esfuerzo conjunto de sus ayuntamientos o de la contratación externa de servicios, otras disponen de un recurso público de referencia, lo que genera diferencias evidentes en la capacidad de respuesta territorial.

La propuesta plantea, además, que el Gobierno de Navarra impulse la creación de centros de protección animal en aquellas zonas donde todavía no existen, con el fin de garantizar una cobertura homogénea en toda la Comunidad Foral. El objetivo es articular un modelo de centros comarcales de urgencia y corta estancia, con un máximo de 60 días, que permita dar una respuesta inmediata y cercana, mientras el centro de Etxauri se consolidaría como referencia de larga estancia. Fernando Ferrer reclama la firma de un convenio común con todas las mancomunidades que prestan este servicio o que lo que lo quieran prestar en el futuro, con el fin de unificar protocolos de actuación, criterios de gestión y formas de coordinación. Junto a ello, se propone la creación de una plataforma única y pública de adopción a nivel foral, que centralice la información de todos los centros y mejore las posibilidades de adopción de los animales recogidos en cualquier punto de Navarra. «Una solicitud que he pedido desde hace 4 años en reuniones con el departamento de Bienestar Animal como al propio consejero Ayerdi», apunta Ferrer. «No podemos competir en adopciones y tenemos que colaborar entre todos los agentes implicados en la recogida y bienestar de los perros y gatos abandonados. Necesitamos un modelo real trabajo colaborativo y realista en la financiación».

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El Parlamento dispone de cuatro meses para dar cumplimiento a la moción. «Ahora en este plazo nos ponemos a disposición del Gobierno de Navarra para poder firmar ese convenio de financiación, que marcará el ritmo de una cuestión que afecta de forma directa a la protección animal, pero también a la igualdad territorial, la financiación local y la capacidad de respuesta de las administraciones más cercanas a la ciudadanía», apunta el presidente de la Mancomunidad de la Ribera..