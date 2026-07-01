Ablitas elige la climatización de la escuela infantil como proyecto estrella en los presupuestos participativos

Los presupuestos participativos de Ablitas han finalizado con el proyecto de climatización de la escuela infantil de 0 a 3 años como el más votado. El proceso, que han decidido los vecinos, finalizó el pasado 15 de junio.

La iniciativa, presentada por los padres y madres, se pondrá en marcha conforme a los plazos técnicos e institucionales previstos para este ejercicio 2026, según explicó el ayuntamiento de la localidad. Así, el centro podrá disponer de una instalación de aire acondicionado en aulas, comedor y pasillo gracias a una inversión estimada de 6.122 euros.

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El proyecto Mi cole obtuvo 365 votos. En segundo lugar finalizó la iniciativa para reparar el tejado de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena (132 votos) y, por último, la Réplica de 6 piezas arqueológicas y la colocación de vitrinas expositoras (104 votos), que presentó la Asociación Patrimonio Ablitas. Las votaciones tuvieron lugar de manera online, del 3 al 11 de junio, y presencialmente el 14 y 15 en distintos puntos de la localidad.