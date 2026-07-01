Dos alumnas de Tudela investigan la conexión entre maloclusión y dolores de espalda

Dos vecinas de Cortes han sido protagonistas en el VI Congreso Urania de Investigación Joven. Se trata de María Ahedo Fontenla y Nahia Pascual Yeregui, en un grupo del que también formaba parte Priscila Ortega Fernández, todas ellas alumnas del IES Valle del Ebro de Tudela.

Su estudio Relación entre la maloclusión y los dolores de espalda, presentado en esta cita, ha planteado la posible relación entre la maloclusión y la escoliosis, dos problemas frecuentes en los adolescentes. Según explicaron, la investigación surgió debido a la falta de evidencia científica y las pocas conclusiones que arrojan los estudios existentes en este sentido, así como el desconocimiento general sobre esta posible conexión.

Se ha tomado una muestra de 151 estudiantes de entre 12 y 16 años del propio instituto Valle del Ebro. Con el fin de identificar la maloclusión, el procedimiento empleado, previamente validado por expertos odontólogos, se realizó a través de fotografía digital. Por otro lado, el grado de escoliosis se clasificó mediante el test de Adams. En la toma de datos se utilizó instrumental de ortodoncia básico (espejos bucales y retractores) y un escoliómetro mecánico tipo Bunnell.

Además de los datos físicos, también se registraron los antecedentes ortodóncicos, la frecuencia de dolor de espalda y otros datos sociodemográficos. Se garantizó la participación voluntaria del alumnado, mediante la aceptación de un consentimiento informado enviado a las familias, respetando así los criterios éticos.

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Tras la obtención de los resultados, los datos fueron clasificados según su oclusión dental siguiendo la clasificación de Angle y se analizó la posible relación con los parámetros obtenidos por el escoliómetro. Ambas variables fueron analizadas con pruebas estadísticas para determinar posibles correlaciones entre ellas.