El Ayuntamiento de Tudela destina 150.000 euros a 21 proyectos sociales en 2026

El Ayuntamiento de Tudela acordó en Junta de Gobierno conceder subvenciones a 21 entidades sin ánimo de lucro para financiar diferentes proyectos sociales en 2026, por un importe de 150000 euros.

A esta convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades de prevención, promoción y cooperación social se han presentado 21 entidades, de las cuales a dos se les ha denegado la subvención por no cumplir los requisitos establecidos, y a una tercera, por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

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Listado completo de las entidades • Fundación Acción Solidaria • Asociación Cultural de Mujeres Lourdes • Asociación Navarra de Parkinson • Asociación Navarra de Diabetes • Fundación de Profesionales Solidarios • Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra • Fundación Ilundain Haritz Berri • Asociación Navarra de Altas Capacidades • Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales • Asociación de Fibromialgia Navarra • Asociación SARE • Asociación Grupo de Enfermedades Raras de Navarra • Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra • Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral • Fundación Navarra de Autismo Alegría • Asociación de Daño Cerebral de Navarra • Asociación Intervención en el Medio Natural • Acción en Red – Erkralan Sarea • APYMA Colegio Torre Monreal • Asociación de Gitanos La Romaní • Médicos del Mundo

Las asociaciones perceptoras de la subvención están obligadas a hacer constar que se encuentran subvencionadas por el Ayuntamiento de Tudela en toda difusión y publicidad del proyecto que realicen.