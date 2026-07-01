INVERSIÓN PARA COOPERACIÓN
El Ayuntamiento de Tudela destina 150.000 euros a 21 proyectos sociales en 2026
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ayuntamiento de Tudela acordó en Junta de Gobierno conceder subvenciones a 21 entidades sin ánimo de lucro para financiar diferentes proyectos sociales en 2026, por un importe de 150000 euros.
A esta convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades de prevención, promoción y cooperación social se han presentado 21 entidades, de las cuales a dos se les ha denegado la subvención por no cumplir los requisitos establecidos, y a una tercera, por haber presentado la solicitud fuera de plazo.
Listado completo de las entidades
• Fundación Acción Solidaria
• Asociación Cultural de Mujeres Lourdes
• Asociación Navarra de Parkinson
• Asociación Navarra de Diabetes
• Fundación de Profesionales Solidarios
• Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
• Fundación Ilundain Haritz Berri
• Asociación Navarra de Altas Capacidades
• Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales
• Asociación de Fibromialgia Navarra
• Asociación SARE
• Asociación Grupo de Enfermedades Raras de Navarra
• Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra
• Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral
• Fundación Navarra de Autismo Alegría
• Asociación de Daño Cerebral de Navarra
• Asociación Intervención en el Medio Natural
• Acción en Red – Erkralan Sarea
• APYMA Colegio Torre Monreal
• Asociación de Gitanos La Romaní
• Médicos del Mundo
Las asociaciones perceptoras de la subvención están obligadas a hacer constar que se encuentran subvencionadas por el Ayuntamiento de Tudela en toda difusión y publicidad del proyecto que realicen.
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