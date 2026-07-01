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INVERSIÓN PARA COOPERACIÓN

El Ayuntamiento de Tudela destina 150.000 euros a 21 proyectos sociales en 2026

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La Crónica de la Ribera de Navarra

Tudela

El Ayuntamiento de Tudela acordó en Junta de Gobierno conceder subvenciones a 21 entidades sin ánimo de lucro para financiar diferentes proyectos sociales en 2026, por un importe de 150000 euros.

A esta convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades de prevención, promoción y cooperación social se han presentado 21 entidades, de las cuales a dos se les ha denegado la subvención por no cumplir los requisitos establecidos, y a una tercera, por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

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Listado completo de las entidades

• Fundación Acción Solidaria

• Asociación Cultural de Mujeres Lourdes

• Asociación Navarra de Parkinson

• Asociación Navarra de Diabetes

• Fundación de Profesionales Solidarios

• Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra

• Fundación Ilundain Haritz Berri

• Asociación Navarra de Altas Capacidades

• Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales

• Asociación de Fibromialgia Navarra

• Asociación SARE

• Asociación Grupo de Enfermedades Raras de Navarra

• Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra

• Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral

• Fundación Navarra de Autismo Alegría

• Asociación de Daño Cerebral de Navarra

• Asociación Intervención en el Medio Natural

• Acción en Red – Erkralan Sarea

• APYMA Colegio Torre Monreal

• Asociación de Gitanos La Romaní

• Médicos del Mundo

Las asociaciones perceptoras de la subvención están obligadas a hacer constar que se encuentran subvencionadas por el Ayuntamiento de Tudela en toda difusión y publicidad del proyecto que realicen.

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