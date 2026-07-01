La calle Manresa de Tudela ganará accesibilidad con un ascensor

Paso adelante con las obras de renovación y mejora de la accesibilidad de la calle Manresa de Tudela. El pasado 5 de junio, en Junta de Gobierno Local, se adjudicó el contrato de obras de renovación de redes, pavimentación y mejora de la accesibilidad de esta vía por un precio de 662.729,63 euros.

El proyecto, redactado por José Ignacio Zuazu, contempla como elemento principal la instalación de un ascensor urbano, que permitirá salvar el importante desnivel existente en la zona —actualmente superable únicamente mediante escaleras—, garantizando así la accesibilidad universal.

«Con esta actuación seguimos avanzando en un modelo de ciudad más accesible, moderno y pensado para todos. La calle Manresa era una zona con una barrera física evidente y este proyecto permitirá mejorar de forma muy importante la calidad de vida del entorno», señala el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez.

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Entorno urbano El proyecto incluye la renovación integral del entorno urbano: repavimentación de la calle, mejora del espacio público, refuerzo del mobiliario urbano, sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como una intervención destacada en jardinería. Esta intervención supondrá una mejora sustancial en accesibilidad, seguridad, estética y calidad del espacio urbano.

Esta actuación, ampliamente solicitada, forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (Paitu). Podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.