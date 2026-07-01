COMERCIO
La campaña Vive Tudela reparte 25.000 euros en bonos para fomentar las compras locales
La Crónica de la Ribera de Navarra
Con la llegada de la época estival, Tudela recupera una campaña de fomento del pequeño comercio con una nueva edición de la campaña Vive Tudela con bono descuento, una iniciativa destinada a impulsar el consumo en los establecimientos de la ciudad y a apoyar al comercio local.
La campaña cuenta con una dotación municipal de 25.000 euros, estando disponibles para la ciudadanía 5.000 bonos descuento, que podrán descargarse gratuitamente a través de la web www.vivetudela.es.
La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, destaca la importancia de esta campaña para fortalecer el comercio de proximidad y favorecer la actividad económica de la ciudad. «Se trata de una apuesta firme por nuestro comercio local, por nuestros establecimientos de proximidad y por todas las personas que cada día levantan la persiana y contribuyen a generar actividad económica, empleo y vida en nuestra ciudad», señala.
Cada persona podrá obtener un máximo de cuatro bonos semanales, por valor de 5 euros cada uno, para utilizarlos en los comercios y servicios adheridos a la campaña. Los descuentos se aplicarán en función del importe de la compra.
Tipos de bonos y establecimientos
• Compra mínima de 20 euros: 1 bono descuento (5 euros de descuento).
• Compra mínima de 40 euros: 2 bonos descuento (10 euros de descuento).
• Compra mínima de 60 euros: 3 bonos descuento (15 euros de descuento).
• Compra mínima de 80 euros: 4 bonos descuento (20 euros de descuento).
Descubre los establecimientos adheridos.
La descarga de los bonos es sencilla y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los bonos podrán presentarse en los establecimientos tanto en formato digital, a través del teléfono móvil, como impresos en papel.
Las personas que tengan dificultades para realizar el trámite de forma telemática podrán acudir a la Oficina de Comercio del Ayuntamiento de Tudela, donde recibirán asistencia para obtener sus bonos descuento.
Los bonos descargados tendrán una validez de 48 horas. Para canjearlos será necesario presentar el DNI junto con una copia física o digital del bono. Además, no podrán acumularse bonos de diferentes personas y únicamente podrá utilizarlos la persona titular del mismo.
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