SOLIDARIDAD
El Coro San Antón de Buñuel, premiado por su solidaridad en la lucha contra la ELA
La Crónica de la Ribera de Navarra
La Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Anela) ha reconocido al Coro San Antón de Buñuel por su faceta más solidaria en la lucha contra esta enfermedad y en las tan necesarias tareas de concienciación. Así, el coro recibió un galardón después de realizar una serie de conciertos solidarios por las localidades cercanas, cuya recaudación fue a parar a la investigación para dicha causa.
La entrega del premio se desarrolló el pasado 21 de junio en Buñuel en medio de un ambiente festivo y reivindicativo, coincidiendo con el Día Mundial de la ELA. Los vecinos y miembros de la asociación se echaron a la calle para exigir la aplicación real de la ley aprobada a nivel estatal. En la concentración, desarrollada en la plaza de los Fueros, se pidieron ayudas para los enfermos de toda Navarra y eliminar las restricciones económicas que complican el tratamiento de los pacientes en el día a día. También se insistió en la importancia de destinar fondos a la investigación, la única vía para encontrar una cura.
El Coro San Antón logró recaudar alrededor de 8.500 euros. La directora, Chus Pardo, fue la encargada de recoger el premio. Carlos Parra, médico y rehabilitador del Hospital Reina Sofía de Tudela, fue el otro galardonado de la jornada.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- El Olympique de Lyon quiere quitarse de encima cuanto antes a Paul Akouokou tras su nefasto paso por el Real Zaragoza
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- El próximo presidente del Real Zaragoza y la incomparecencia de Real Z LLC