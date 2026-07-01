El Coro San Antón de Buñuel, premiado por su solidaridad en la lucha contra la ELA

La Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Anela) ha reconocido al Coro San Antón de Buñuel por su faceta más solidaria en la lucha contra esta enfermedad y en las tan necesarias tareas de concienciación. Así, el coro recibió un galardón después de realizar una serie de conciertos solidarios por las localidades cercanas, cuya recaudación fue a parar a la investigación para dicha causa.

La entrega del premio se desarrolló el pasado 21 de junio en Buñuel en medio de un ambiente festivo y reivindicativo, coincidiendo con el Día Mundial de la ELA. Los vecinos y miembros de la asociación se echaron a la calle para exigir la aplicación real de la ley aprobada a nivel estatal. En la concentración, desarrollada en la plaza de los Fueros, se pidieron ayudas para los enfermos de toda Navarra y eliminar las restricciones económicas que complican el tratamiento de los pacientes en el día a día. También se insistió en la importancia de destinar fondos a la investigación, la única vía para encontrar una cura.

Noticias relacionadas

El Coro San Antón logró recaudar alrededor de 8.500 euros. La directora, Chus Pardo, fue la encargada de recoger el premio. Carlos Parra, médico y rehabilitador del Hospital Reina Sofía de Tudela, fue el otro galardonado de la jornada.