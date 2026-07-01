Las entidades de Tudela renuevan su compromiso

El Ayuntamiento de Tudela y 15 entidades sociales firmaron a principios de junio diversos convenios para la concesión de subvenciones directas destinadas al desarrollo de programas, proyectos y actividades dirigidos a distintos sectores de la población tudelana a lo largo de 2026. El acto contó con la presencia del alcalde, Alejandro Toquero; la concejala de Servicios Sociales, Anichu Agüera; y representantes de las asociaciones firmantes.

El importe total de estas ayudas asciende a 289370 euros. Cada una de las entidades beneficiarias verá incrementada la cuantía de la subvención municipal en un 5% respecto a la concedida anteriormente, a excepción de la Asociación Navarra de Autismo (ANA) Y Cocemfe Navarra, cuyos convenios se suscriben por primera vez este año.

Cabe recordar que las cuantías de estas subvenciones ya fueron incrementadas en un 10 % en 2021 y en otro 10 % en 2024, reafirmando así el compromiso municipal con el tejido asociativo y la atención a las personas más vulnerables. Están destinadas a financiar los gastos derivados de las actividades programadas durante el año, así como los gastos de mantenimiento y funcionamiento de las entidades, la adquisición de materiales y la contratación de personal necesario para el desarrollo de sus competencias.

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Entidades beneficiarias • Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra (Amimet), 25.410 euros. • Asociación Navarra para la Salud Mental (Anasaps), 25.410 euros. • Asociación Navarra en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o Trastornos del Desarrollo y sus Familias (Anfas), 25.410 euros. • Asociación de Jubilados La Ribera, 25.410 euros. • Cruz Roja Española, 25.410 euros. • Fundación Banco de Alimentos de Navarra, 21.600 euros. • Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela y la Ribera, 25.410. • Real Casa Misericordia de Tudela, 25.410 euros. • Asociación Navarra de Apoyo a Personas con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad de la Ribera y sus Familias (Andar), 21.600 euros. • Fundación Civil San Francisco Javier, 21.600 euros. • Fundación Tudela Comparte, 21.600 euros. • Fundación Don Miguel Eza, 13.100 euros. • Asociación de Jubilados ALBEA, 12.000 euros. • Asociación Navarra de Autismo (ANA), 15.000 euros. • Cocemfe Navarra – Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 15.000 euros.

Toquero definió dicho acto como «la renovación del compromiso de Tudela con unas entidades que sois herramientas imprescindibles en la construcción de una ciudad más justa y solidaria, en la que todos, absolutamente todos, debemos tener cabida». Asimismo, destacó la labor fundamental que desarrollan las entidades sociales, «no solo por sacar adelante proyectos dirigidos a las personas a las que dedicáis vuestro tiempo y esfuerzo de manera incansable, sino también por remover nuestras conciencias y recordarnos que, en la lucha contra la exclusión, ninguna administración pública puede ponerse de perfil».