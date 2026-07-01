Una estudiante de Corella logra la segunda mejor nota de Navarra en la Prueba de Acceso a la Universidad

La estudiante del IES Alhama de Corella, Meryem Bhallil Bahloul, ha obtenido una calificación de 13,87 sobre 14 en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), convirtiéndose en la segunda mejor nota de Navarra en el curso 2025-2026. Vecina de Corella y con tan solo 17 años, Meryem recibió la noticia con una gran emoción, confesó haber llorado tras conocer su puntuación que reconoce el esfuerzo y la constancia mantenidos durante todo el curso académico.

La alumna destacó por obtener prácticamente la máxima calificación en todas las pruebas realizadas, logrando un 10 en la mayoría de los exámenes y un 9,5 en la asignatura de Inglés. Entre sus materias favoritas figuran Dibujo Técnico, Matemáticas y Física, disciplinas que han marcado también sus aspiraciones académicas.

De cara a su futuro universitario, Meryem valora cursar estudios de Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra, dos opciones que reflejan su interés por el ámbito científico y tecnológico.

El excelente resultado obtenido por Meryem Bhallil Bahloul constituye un motivo de orgullo para el IES Alhama de Corella y un ejemplo del talento, la dedicación y el compromiso del alumnado navarro con la excelencia académica.

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Meryem fue matrícula de honor en IES Alhama, junto a sus compañeras Aitana Ayuso Torres, María Jiménez Gil y Mar Moreno Montes, y Luis Andia Riccobene en la EASDi de Corella. Enhorabuena a todas ellas y desearles los mejores logros en su futuro académico.