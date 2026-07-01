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IES ALHAMA DE CORELLA

Una estudiante de Corella logra la segunda mejor nota de Navarra en la Prueba de Acceso a la Universidad

La estudiante de Corella ha logrado un 13,87 sobre 14. | SERVICIO ESPECIAL

La estudiante de Corella ha logrado un 13,87 sobre 14. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera de Navarra

Corella

La estudiante del IES Alhama de Corella, Meryem Bhallil Bahloul, ha obtenido una calificación de 13,87 sobre 14 en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), convirtiéndose en la segunda mejor nota de Navarra en el curso 2025-2026. Vecina de Corella y con tan solo 17 años, Meryem recibió la noticia con una gran emoción, confesó haber llorado tras conocer su puntuación que reconoce el esfuerzo y la constancia mantenidos durante todo el curso académico.

La alumna destacó por obtener prácticamente la máxima calificación en todas las pruebas realizadas, logrando un 10 en la mayoría de los exámenes y un 9,5 en la asignatura de Inglés. Entre sus materias favoritas figuran Dibujo Técnico, Matemáticas y Física, disciplinas que han marcado también sus aspiraciones académicas.

De cara a su futuro universitario, Meryem valora cursar estudios de Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra, dos opciones que reflejan su interés por el ámbito científico y tecnológico.

El excelente resultado obtenido por Meryem Bhallil Bahloul constituye un motivo de orgullo para el IES Alhama de Corella y un ejemplo del talento, la dedicación y el compromiso del alumnado navarro con la excelencia académica.

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Meryem fue matrícula de honor en IES Alhama, junto a sus compañeras Aitana Ayuso Torres, María Jiménez Gil y Mar Moreno Montes, y Luis Andia Riccobene en la EASDi de Corella. Enhorabuena a todas ellas y desearles los mejores logros en su futuro académico.

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