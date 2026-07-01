IES ALHAMA DE CORELLA
Una estudiante de Corella logra la segunda mejor nota de Navarra en la Prueba de Acceso a la Universidad
La Crónica de la Ribera de Navarra
La estudiante del IES Alhama de Corella, Meryem Bhallil Bahloul, ha obtenido una calificación de 13,87 sobre 14 en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), convirtiéndose en la segunda mejor nota de Navarra en el curso 2025-2026. Vecina de Corella y con tan solo 17 años, Meryem recibió la noticia con una gran emoción, confesó haber llorado tras conocer su puntuación que reconoce el esfuerzo y la constancia mantenidos durante todo el curso académico.
La alumna destacó por obtener prácticamente la máxima calificación en todas las pruebas realizadas, logrando un 10 en la mayoría de los exámenes y un 9,5 en la asignatura de Inglés. Entre sus materias favoritas figuran Dibujo Técnico, Matemáticas y Física, disciplinas que han marcado también sus aspiraciones académicas.
De cara a su futuro universitario, Meryem valora cursar estudios de Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra, dos opciones que reflejan su interés por el ámbito científico y tecnológico.
El excelente resultado obtenido por Meryem Bhallil Bahloul constituye un motivo de orgullo para el IES Alhama de Corella y un ejemplo del talento, la dedicación y el compromiso del alumnado navarro con la excelencia académica.
Meryem fue matrícula de honor en IES Alhama, junto a sus compañeras Aitana Ayuso Torres, María Jiménez Gil y Mar Moreno Montes, y Luis Andia Riccobene en la EASDi de Corella. Enhorabuena a todas ellas y desearles los mejores logros en su futuro académico.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- El Olympique de Lyon quiere quitarse de encima cuanto antes a Paul Akouokou tras su nefasto paso por el Real Zaragoza
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- El próximo presidente del Real Zaragoza y la incomparecencia de Real Z LLC