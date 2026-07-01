MANTENER VIVA LA MEMORIA LOCAL
Fitero honra a sus mayores con un proyecto que recoge y difunde sus historias
La Crónica de la Ribera de Navarra
Las personas mayores serán el centro de la nueva iniciativa de la residencia de Fitero. A través de entrevistas, conversaciones y microrrelatos, el objetivo es escuchar sus vivencias y dar espacio a sus historias, sus esfuerzos y todo lo que han aportado, tanto en lo personal como en la vida del pueblo.
En la reunión celebrada para presentarlo, participaron representantes de la Residencia San Raimundo, del Ayuntamiento de Fitero, de la Parroquia de Fitero y de la Universidad de Navarra, junto con Gorka Jiménez, egresado de la Universidad de Navarra y fiterano, cuya vinculación con el municipio aporta un valor especial al proyecto.
Los relatos recogidos se transformarán en materiales audiovisuales y recursos de memoria local que permitirán compartir con la comunidad una parte fundamental de la historia de Fitero: la vivida y narrada por sus mayores, una forma sencilla y sincera de rendir homenaje a quienes tanto han contribuido al pueblo.
«Damos el primer paso de un camino compartido entre residencia, universidad, parroquia, ayuntamiento y comunidad local. Gracias a todas las personas que lo hacen posible, pero, sobre todo, gracias a nuestros mayores», destacaron desde el ayuntamiento.
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